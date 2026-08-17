Джейми Каррагер резко раскритиковал тактический стиль Ливерпуля

·22·Спорт
Джейми Каррагер резко раскритиковал тактический стиль Ливерпуля

Бывший защитник и легенда Ливерпуля Джейми Каррагер выразил серьёзную обеспокоенность тактическим курсом команды под руководством нового главного тренера Андони Ираолы. Выступая в шоу Те Оверлап Фан Дебате, эксперт заявил, что хаотичный и открытый стиль игры в предсезонных матчах не обладает достаточным балансом для борьбы на вершине Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com.

По данным иксбт.ком и Sky Бет, Ливерпуль в последнем контрольном матче обыграл Комо на Энфилде со счётом 2:0, однако этот результат не смог скрыть проблемы команды в обороне. В последних пяти предсезонных встречах «красные» пропустили целых 18 голов и столько же забили, что вызывает у специалистов обоснованные вопросы.

Тактический хаос и баскетбольный футбол

В своём выступлении Джейми Каррагер резко оценил действия команды на поле, отметив, что Ливерпуль выпускает слишком много атакующих футболистов и играет исключительно вперёд. По его словам, нынешние предсезонные матчи напоминают баскетбольную игру, а ни один топ-клуб не выступает в подобной манере.

После увольнения Арне Слота руководство клуба пригласило Андони Ираолу, рассчитывая вернуть команде интенсивный и агрессивный прессинг времён Юргена Клоппа. Несмотря на то что бывший наставник Борнмута был выбран именно за эту игровую философию, Каррагер отметил, что такой подход пока не обеспечивает ожидаемой стабильности.

Давление перед новым сезоном и календарь

Впереди команду ждёт стартовый матч Английской Премьер-лиги против Ньюкасла, и от футболистов требуется быстро адаптироваться. Примечательно, что в первых шести турах Ливерпуль встретится с командами, сменившими тренеров летом, что создаёт особую конкурентную атмосферу.

Если результаты окажутся неудовлетворительными, виноватыми наверняка будут считать не тренера, а футболистов. По мнению Каррагера, болельщики требуют энергичного футбола, и если игроки не смогут оправдать эти ожидания, вся ответственность ляжет на них.

ЛиверпульДжейми КаррагерАндони ИраолаПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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