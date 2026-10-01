Виктор Муньос: Интенсивность Премьер-лиги заставляет меня развиваться быстрее

Новичок «Ливерпуля» летнего трансферного окна Виктор Муньос поделился своими первыми впечатлениями от английского футбола. Как сообщает Goal.com, вингер сборной Испании отметил, что беспощадная интенсивность и физическая мощь Премьер-лиги значительно ускоряют его рост как футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что футболист, перешедший летом из «Осасуны» на «Энфилд» за 40 миллионов евро, стал первым приобретением нового главного тренера команды Андони Ираолы. Несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла», «Ливерпуль» подписал с испанцем шестилетний контракт, и он уже начал борьбу за место в основном составе.

Разница между Ла Лигой и Премьер-лигой

Выступая на пресс-конференции перед матчем сборной Испании против Чехии в Лиге наций, Виктор Муньос остановился на ключевых различиях между двумя чемпионатами. По его словам, если Ла Лига больше опирается на тактические аспекты, то чемпионат Англии выделяется своей высокой физической нагрузкой и скоростью.

«Ла Лига считается более тактическим чемпионатом. В Премьер-лиге же игры более насыщены физической борьбой. Темп тренировок там очень высокий, и ты отчетливо чувствуешь эту разницу. Это помогает мне расти еще больше», — сказал молодой вингер журналистам.

Быстрый прогресс и травмы позади

Воспитанник академии «Реал Мадрида» Муньос в последнее время добился очень быстрого профессионального роста. Хотя летом он был включен в состав сборной Испании, выигравшей чемпионат мира, из-за досадной травмы он не смог выйти на поле в ходе турнира.

В настоящее время полностью восстановившийся нападающий вернулся в строй и продолжил карьеру в сборной, выйдя на замену в матче против Хорватии в прошлый вторник. Также он «Ливерпуль» успел провести пять матчей в Премьер-лиге, отметившись одним забитым голом.

Конкуренция с Ламином Ямалем

Говоря о конкуренции в сборной, Муньос подчеркнул, что быть в одной команде со звездой «Барселоны» и претендентом на «Золотой мяч» Ламином Ямалем — большая привилегия. После яркой игры Ямаля в крупной победе над Хорватией Муньос отметил, что воспринимает эту внутреннюю конкуренцию как процесс обучения.

«Я стараюсь многому у него научиться. Он мой близкий друг, и мы проводим много времени вместе. Для меня честь находиться в такой конкурентной среде и наблюдать за его действиями на тренировках», — добавил футболист.