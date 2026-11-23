После крупной победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0 главный тренер Андони Ираола отдельно остановился на двух важных игроках команды — Флориане Вирце и Рио Нгумохе. Тренер выразил удовлетворение текущей формой немецкого полузащитника, а также высоко оценил возможности молодого нападающего. Однако, когда речь зашла о борьбе за чемпионство, Ираола подчеркнул, что делать выводы пока рано. Вирц добавляет новые возможности атаке «Ливерпуля» В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. После матча главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола дал интервью телеканалу Sky Sports, поделившись мнением об игре футболистов команды. Тренер не скрывал, что особенно доволен действиями Флориана Вирца. По его словам, немецкий футболист сейчас находится в отличной спортивной форме, и команда хочет, чтобы он сохранял такой уровень игры как можно дольше. Ираола отметил, что задача Вирца на поле не ограничивается только забитыми голами. Он также играет важную роль в преодолении обороны соперника, выполнении точных передач за спину защитникам и контроле темпа игры.

«В матче против команды, оставшейся вдесятером, нужны такие игроки, как Вирц, способные контролировать ход встречи и видеть возможности для передач за спину защитникам. Кроме того, он все чаще подключается к атакам. Он не только забивает, но и постоянно создает угрозу у ворот соперника. Он дает нам дополнительные возможности в нападении, и я доволен его игрой», — сказал тренер. Ираола также высоко оценил Рио Нгумоху Наставник «Ливерпуля» отдельно остановился и на молодом футболисте Рио Нгумохе. По мнению Ираолы, если для Нгумохи создавать удобные ситуации на фланге, остановить его защитникам соперника будет очень сложно. Особенно индивидуальное мастерство молодого игрока проявляется в тех случаях, когда соперник не может оказать достаточную поддержку своему крайнему защитнику. «Если мы сможем создавать ситуации, в которых игроки соперника не смогут помочь своему крайнему защитнику против Рио, его будет очень трудно остановить, особенно в штрафной площади. Думаю, он провел отличный матч. Такие футболисты, как Рио и Флориан, могут проявить свои возможности, когда команда контролирует игру и больше владеет мячом», — сказал Ираола. Эти слова тренера подчеркивают важность роли таких игроков, как Вирц и Нгумоха, в атаках команды. Они могут создавать угрозу у ворот соперника не только за счет индивидуальных действий, но и через общую структуру игры команды. Будет ли «Ливерпуль» бороться за чемпионство? Ираола не спешит В ходе интервью Ираоле также задали вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство в текущем сезоне.