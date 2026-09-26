«Ливерпуль» вернул Джулиана Уорда на должность спортивного директора

В «Ливерпуле» на пост спортивного директора вернулось знакомое имя. Английский клуб официально объявил о назначении Джулиана Уорда на эту должность. Он сразу же приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Для Уорда это не новая страница в «Ливерпуле». Он годами работал в структуре клуба на различных важных должностях, ранее уже занимал пост спортивного директора и теперь снова возглавит работу клуба в области футбольной стратегии и трансферного направления.

Джулиан Уорд снова в «Ливерпуле»

Джулиан Уорд присоединился к структуре «Ливерпуля» в 2012 году. За время своей карьеры он руководил направлением европейского скаутинга, отвечал за работу с арендованными игроками и работал помощником спортивного директора.

В 2022 году Уорд стал спортивным директором «Ливерпуля». Однако в 2023 году покинул этот пост, и вместо него был назначен Йорг Шмадтке. В официальной информации клуба на тот момент отмечалось, что Уорд сотрудничал с «Ливерпулем» более десяти лет.

Теперь же специалист вернулся в центр футбольного управления на «Энфилде».

С каким опытом возвращается Уорд?

До прихода в «Ливерпуль» Джулиан Уорд также работал в структуре «Манчестер Сити» и сборной Португалии.

В последнее время он работал техническим директором в составе владельцев «Ливерпуля» — Фенвай Спортс Груп. Теперь этот опыт будет применен в его новой роли в главном футбольном департаменте клуба.

В этом плане назначение Уорда примечательно не привлечением внешнего специалиста, а возвращением на ключевую должность руководителя, хорошо знающего структуру клуба.

Решение после ухода Ричарда Хьюза

Назначение Уорда произошло после того, как пост спортивного директора в «Ливерпуле» освободился.

Ричард Хьюз объявил об уходе с должности спортивного директора 5 сентября 2026 года. Клуб признал его вклад за период работы и сообщил о начале процесса назначения нового руководителя.

Спустя три недели «Ливерпуль» определился с выбором на эту должность — клуб снова обратился к Джулиану Уорду.

Теперь перед Уордом стоят новые задачи

Джулиан Уорд сыграет важную роль в футбольных операциях «Ливерпуля», трансферной политике и стратегических вопросах, связанных с игроками.

В настоящее время клуб также переживает новую эпоху на посту главного тренера. Летом 2026 года «Ливерпуль» назначил Андони Ираолу главным тренером. Испанский специалист сменил Арне Слота на «Энфилде».

Поэтому возвращение Уорда имеет важное значение в процессе сотрудничества с Ираолой в рамках новой системы спортивного управления клуба.

Майк Гордон: «Его опыт бесценен»

Президент Фенвай Спортс Груп Майк Гордон высоко оценил возвращение Джулиана Уорда в «Ливерпуль».

Руководство клуба подчеркнуло, что прежняя деятельность Уорда, его связи на футбольном рынке и глубокое знание внутренней системы «Ливерпуля» еще больше усилят работу футбольного департамента.

Задача Уорда теперь не ограничивается только трансферами. Он станет частью системы, принимающей важные решения по общей футбольной стратегии клуба, скаутингу, формированию состава игроков и другим спортивным вопросам.

Знакомое имя в «Ливерпуле», но новая эпоха

Возвращение Джулиана Уорда в «Ливерпуль» стало занятием знакомым специалистом ответственного поста в клубе.

Ожидается, что опыт, накопленный им за период первой работы, последующая деятельность в структуре Фенвай Спортс Груп и знание внутренних процессов клуба пригодятся ему в новой должности.

Самое главное, что в момент возвращения Уорда в «Ливерпуль» в клубе также начал работу новый главный тренер — Андони Ираола. Значит, на «Энфилде» формируется новый этап футбольного управления, в центре которого снова находится Джулиан Уорд.