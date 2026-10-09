Снимут 60 очков? «Манчестер Сити» грозит беспрецедентное наказание

Самый громкий финансовый скандал в истории Английской Премьер-лиги может завершиться неожиданным и чрезвычайным компромиссным решением. По информации, распространенной известным британским радиожурналистом талкСПОРТ Аланом Бразилом, независимая комиссия АПЛ рассматривает вариант с лишением 60 очков «Манчестер Сити», обвиняемого в нарушении правил финансового «фейр-плей».

Данная мера оценивается футбольной общественностью как компромиссное решение: с одной стороны, оно показывает всю серьезность обвинений, а с другой — оставляет «горожанам» теоретический шанс остаться в английской элите.

Когда решение вступит в силу? Неожиданное предположение от Алана Бразила

Выдвигаются различные мнения относительно сроков исполнения наказания:

Проблема календаря сезона: Алан Бразил скептически относится к применению штрафных мер именно в текущем сезоне;

Перенос на следующий сезон: Из-за затягивания юридических споров и апелляционных процессов считается, что введение лимита в 60 очков со следующего сезона гораздо более вероятно;

Не полное исключение: Независимая комиссия предпочитает сохранить шансы на спортивную борьбу путем снятия очков, нежели напрямую отправлять клуб в Чемпионшип или более низкие лиги.

Минус 60 очков: Математическое спасение и сложный расчет

Эксперт талкСПОРТ, бывший футболист Элли Маккойст проанализировал математические и психологические аспекты данного наказания:

Предел выживания в лиге: В АПЛ для сохранения прописки в низшем дивизионе обычно достаточно набрать 37–39 очков за 38 туров;

Шанс для клуба: Если «Манчестер Сити» как обычно наберет 90–95 очков за сезон, то даже при снятии 60 очков на их счету останется 30–35 очков, и с помощью еще нескольких побед задачу остаться в лиге можно будет выполнить;

Позиция звезд: По мнению специалистов, если клуб не будет принудительно отправлен в низший дивизион, основные ведущие игроки могут принять это наказание как огромный спортивный вызов, не покинуть команду и продолжить защищать честь клуба.

Текущая картина: «Сити» возглавляет турнирную таблицу

Несмотря на судебные и финансовые давления, подопечные Энцо Марески продолжают демонстрировать стопроцентный результат на поле:

Абсолютное лидерство: «Манчестер Сити» одержал 5 побед в первых 5 турах Премьер-лиги и единолично лидирует в турнирной таблице с 15 очками;

Главный преследователь: Вторую строчку занимает лондонский «Арсенал», набравший 12 очков.

Хотя официальное решение руководители английского футбола пока не огласили, новости о «санкции в 60 очков» свидетельствуют о создании крупнейшего прецедента в истории Премьер-лиги.