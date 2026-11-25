Один из центральных матчей 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА прошел в Манчестере. «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» со счетом 2:2. Узбекский защитник Абдукодир Хусанов в этом поединке на поле не вышел и остался в запасе. В Лондоне «Арсенал» также поделил очки с дортмундской «Боруссией».

«Манчестер Сити» дважды отыгрывался и избежал поражения

В первом тайме матча на стадионе «Этихад» счет открыт не был. Зато во второй половине встречи зрители увидели четыре гола.

На 55-й минуте Расмус Хёйлунн вывел «Наполи» вперед. На 67-й минуте Аюб Буадди забил ответный гол за «Манчестер Сити», восстановив равновесие.

Однако на 76-й минуте Ноа Ланг снова вывел гостей вперед. Манчестерцы ушли от поражения на 86-й минуте: точный удар Райана Шерки установил окончательный счет — 2:2.

Таким образом, «Манчестер Сити» не смог одержать победу на своем поле. Абдукодир Хусанов провел встречу на скамейке запасных.

«Арсенал» также не смог победить на своем поле

Еще один примечательный матч тура прошел в Лондоне. «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью 1:1.