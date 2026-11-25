«Манчестер Сити» без Хусанова не смог обыграть «Наполи»: все результаты Лиги чемпионов
Один из центральных матчей 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА прошел в Манчестере. «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» со счетом 2:2. Узбекский защитник Абдукодир Хусанов в этом поединке на поле не вышел и остался в запасе. В Лондоне «Арсенал» также поделил очки с дортмундской «Боруссией».
«Манчестер Сити» дважды отыгрывался и избежал поражения
В первом тайме матча на стадионе «Этихад» счет открыт не был. Зато во второй половине встречи зрители увидели четыре гола.
На 55-й минуте Расмус Хёйлунн вывел «Наполи» вперед. На 67-й минуте Аюб Буадди забил ответный гол за «Манчестер Сити», восстановив равновесие.
Однако на 76-й минуте Ноа Ланг снова вывел гостей вперед. Манчестерцы ушли от поражения на 86-й минуте: точный удар Райана Шерки установил окончательный счет — 2:2.
Таким образом, «Манчестер Сити» не смог одержать победу на своем поле. Абдукодир Хусанов провел встречу на скамейке запасных.
«Арсенал» также не смог победить на своем поле
Еще один примечательный матч тура прошел в Лондоне. «Арсенал» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью 1:1.
На 10-й минуте Виктор Дьёкереш вывел хозяев вперед. Во втором тайме, на 55-й минуте, Максимилиан Байер забил ответный гол, принеся немецкой команде важное очко.
В итоге оба клуба довольствовались одним очком. В турнирной таблице «Арсенал» с 11 очками остался на пятом месте, а «Боруссия» с 10 очками — на седьмом.
Важные победы «Комо» и «Лейпцига»
В Италии «Комо» принял АЕК и победил со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 57-й минуте забил Луис Милья. Эта победа позволила «Комо» набрать 12 очков и сохранить третье место в турнирной таблице.
В Германии «Лейпциг» обыграл «Ланс» со счетом 3:1. Давид Раум открыл счет на 6-й минуте, а Антонио Нуса на 9-й минуте увеличил отрыв до двух мячей. На 58-й минуте Маттео Юдол отыграл один мяч «Ланса». Нуса на 90+4-й минуте еще раз поразил ворота, поставив точку в матче.
«Бетис» и «Порту» также победили в гостях
В других матчах тура «Реал Бетис» на выезде обыграл «Слован» со счетом 2:0. Седрик Эрнандес забил голы на 43-й и 57-й минутах, оформив дубль.
«Порту» с минимальным счетом победил на поле «Фейеноорда». Единственный гол в матче был забит на 2-й минуте в результате автогола Отавио Таргаллини.
Также «Галатасарай» обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0, «Будё-Глимт» оказался сильнее «ЛАСКа» — 1:0. Самую крупную победу тура одержал «Реал»: мадридцы разгромили ПСВ со счетом 5:1.
Лига чемпионов УЕФА. Результаты 5-го тура
«Манчестер Сити» — «Наполи» 2:2
«Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд 1:1
«Комо» — АЕК 1:0
«Лейпциг» — «Ланс» 3:1
«Слован» — «Реал Бетис» 0:2
«Фейеноорд» — «Порту» 0:1
«Галатасарай» — «Астон Вилла» 1:0
«Будё-Глимт» — «ЛАСК» 1:0
«Реал» — ПСВ 5:1
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