АС Рома — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: АС Рома — Реал Мадрид. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «АС Рома»: 95. Голлини П., 23. Манчини Дж. (капитан), 5. Ндика Э., 22. Эрмосо М., 20. Молина Н., 15. Де Рон М., 17. Коне М., 43. Уэсли Франса, 21. Дибала П., 18. Суле М., 14. Мален Д.

Запасные «АС Рома»: 26. Балерди Л., 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 87. Гиларди Д., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 86. Мора Р., 7. Пеллегрини Ло., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 32. Васкес Льяч Д. С.

Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 24. Дюмфрис Д., 16. Конате И., 22. Рюдигер А., 17. Кукурелья М., 8. Вальверде Ф. (капитан), 14. Тчуамени О., 25. Диоманде У., 5. Беллингем Дж., 10. Мбаппе К., 7. Винисиус Жуниор.

Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 9. Эндрик, 19. Эспи К., 15. Гюлер А., 4. Хёйсен Д., 13. Лунин А., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 20. Силва Б.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.