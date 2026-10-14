АС Рома — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

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АС Рома — Реал Мадрид: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: АС РомаРеал Мадрид. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «АС Рома»: 95. Голлини П., 23. Манчини Дж. (капитан), 5. Ндика Э., 22. Эрмосо М., 20. Молина Н., 15. Де Рон М., 17. Коне М., 43. Уэсли Франса, 21. Дибала П., 18. Суле М., 14. Мален Д.

Запасные «АС Рома»: 26. Балерди Л., 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 87. Гиларди Д., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 86. Мора Р., 7. Пеллегрини Ло., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 32. Васкес Льяч Д. С.

Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 24. Дюмфрис Д., 16. Конате И., 22. Рюдигер А., 17. Кукурелья М., 8. Вальверде Ф. (капитан), 14. Тчуамени О., 25. Диоманде У., 5. Беллингем Дж., 10. Мбаппе К., 7. Винисиус Жуниор.

Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 9. Эндрик, 19. Эспи К., 15. Гюлер А., 4. Хёйсен Д., 13. Лунин А., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 20. Силва Б.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Моуринью Ж.

Прямая трансляция1-1 LIVE
34
Ян Диоманде (Реал Мадрид) совершил сольный проход, но защитник остановил его, не позволив создать опасный момент. Арбитр указал на угловой флажок, и Реал Мадрид выполнит подачу с угла поля.
33
Ян Диоманде (Реал Мадрид) подал угловой, но защитники легко вынесли мяч.
33
Дензел Дюмфрис (Реал Мадрид) выполнил опасную подачу в штрафную на голову партнера по команде, но защитник сыграл на опережение и вынес мяч. Боковой судья указал на угловой, Реал Мадрид подаст его.
32
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) нашел свободную зону в штрафной, но упустил шикарный шанс! Его удар прошел всего в нескольких дюймах от левой штанги.
251-1
Мяч в сетке! Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) пробил из-за пределов штрафной, мяч рикошетом от защитника изменил траекторию и дезориентировал вратаря Пьерлуиджи Голлини. Сравнял счет — 1:1.
251-1
Мяч в сетке ворот! Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) сохранил хладнокровие и забил гол.
24
Тибо Куртуа совершает великолепный сейв и не позволяет забить Дониелу Малену («Рома»), который нашл свободную зону в штрафной и нанес мощный удар по центру ворот.
24
Дониэлл Мален (АС Рома) пробил точно по центру ворот, но для вратаря это было слишком легко. Чтобы проверить его, потребуется гораздо больше!
201-0
Мартен де Рон (АС Рома) получил мяч в свободной зоне и мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч рикошетом от защитника залетел в сетку, оставив вратаря Тибо Куртуа не у дел. 1:0.
201-0
Гол! Мартен де Рон (АС Рома) нашёл повод для радости.
18
Ян Диоманде (Реал Мадрид) подал с углового в штрафную, но Пьерлуиджи Голлини отлично прочитал эпизод и забрал мяч.
17🔁
Главный тренер был вынужден сделать замену: получивший травму Ману Коне хромая покидает поле, вместо него выходит Никколо Пизилли (АС Рома).
17🔁
Джан Пьеро Гасперини решил освежить игру, Никколо Пизилли (Рома) выходит на поле вместо Ману Коне.
16
Матч: АС Рома - Реал Мадрид. Счёт: 0-0. Комментарий: Ману Коне (АС Рома) оказался в очень сложной ситуации. Скоро мы узнаем, насколько серьезной является его травма.
16
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) выполнил передачу в штрафную, но защитники заблокировали её. Реал Мадрид заработал угловой. Они стягивают в штрафную много игроков.
15
Куртуа забрал мяч после передачи Уэсли Франки (АС Рома), и атака остановлена.
13
Ян Диоманде (Реал Мадрид) принял передачу, продвинулся вперед и мощно пробил со средней дистанции, но мяч улетел настолько мимо ворот, что едва не задел угловой флажок.
12
Опасный момент! Пауло Дибала (АС Рома) принял мяч в свободной зоне и пробил из штрафной — мяч пролетел совсем рядом с левой штангой.
11
Дониелл Мален (АС Рома) увидел свободного партнера по команде и попытался отдать ему низовой пас. Однако один из защитников отлично прочитал игру и ликвидировал угрозу.
9
Тибо Куртуа (Реал Мадрид) отдал великолепную передачу на Федерико Вальверде, но тот не смог создать достаточно свободного пространства для удара.
5
Точная передача нашла Матиаса Суле (АС Рома) в свободной зоне. Он без раздумий мощно пробил издали в девятку, но Тибо Куртуа совершил великолепный сейв.
4
Пауло Дибала (АС Рома) подал угловой, но защитники вынесли мяч.
4
Марио Эрмосо (АС Рома) сыграл на подборе и опасно пробил в левый угол, но Тибо Куртуа совершил великолепный сейв. АС Рома подает угловой. Главный арбитр и один из его помощников указали на угловой флажок.
4
Пауло Дибала (АС Рома) подал угловой, но защитники соперника выбили мяч.
3
Науэль Молина (Рома) попытался отдать пас партнёру из-за пределов штрафной, но защитники соперника сыграли на опережение и ликвидировали угрозу. Рома заработала угловой.
1
Матиас Суле («АС Рома») на замахе дошел до линии штрафной и пробил по воротам. Вратарь попытался отразить мяч, но тот прошел рядом с левой штангой.
1
Мартен де Рон (АС Рома) выполнил длинную передачу по поле, но мяч не дошел до адресата.
1
Матч только что начался.
00:00
Матч начинает «Рома».
00:00
Франсуа Летексье назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю встречу.
00:00
Добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам о событиях на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
АС РомаРеал МадридЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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