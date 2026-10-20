АС Рома — Слован Братислава: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: АС Рома — Слован Братислава. Начало матча: 21 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «АС Рома»: 95. Голлини П., 26. Балерди Л., 15. Де Рон М., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 14. Мален Д., 20. Молина Н., 86. Мора Р., 7. Пеллегрини Ло. (капитан), 61. Пизилли Н., 43. Уэсли Франса.
Главный тренер «АС Рома»: Гасперини Дж.
Стартовый состав «Слован Братислава»: 71. Такач Д., 12. Байрич К., 11. Барсегян Т. (капитан), 28. Блэкмен Ч., 21. Камара С., 57. Крус С., 8. Гайдош А., 5. Ибрагим Р., 10. Марчелли Н., 15. Маркович С., 3. Покорны П.
Главный тренер «Слован Братислава»: Туре Я.
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