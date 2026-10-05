Гасперини выступил против поездки Пауло Дибалы и Науэля Молины в Аргентину
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему не разрешил Пауло Дибале и Науэлю Молине отправиться на прощальный матч Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. По мнению специалиста, длительный трансатлантический перелет мог нарушить подготовку клуба к важным играм. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Согласно интервью Sky Sport Италиа, Лионель Месси планирует завершить свою международную карьеру в среду в товарищеском матче против сборной Бенина. Ожидается, что эта встреча станет последней для легендарного форварда в национальной команде. Хотя Дибала и Молина не были официально вызваны в сборную на текущую международную паузу, они намеревались наблюдать за этим историческим событием с трибун стадиона.
Логистические проблемы перед важными встречамиОба футболиста, на счету которых в сумме 105 матчей за сборную и которые поддерживают тесные дружеские отношения с Месси, хотели отправиться в Южную Америку. Однако главный тренер Джан Пьеро Гасперини официально запретил эту поездку. Итальянский специалист подчеркнул, что из-за серьезных матчей внутренних соревнований у игроков нет времени на дальние перелеты.
После международной паузы «джаллоросси» ждет очень сложный календарь. Римляне возобновят игры в воскресенье матчем против «Комо», после чего их ждет ответственное испытание в Лиге чемпионов против «Реал Мадрида».
«Мы находимся в непосредственной близости к важной игре в воскресенье», — объяснил Гасперини свое решение. По его словам, Аргентина находится очень далеко, и отправка туда игроков потребовала бы многочасовых перелетов, на что клуб не хотел идти.
Наследие легенды на международной аренеЗа свою богатую международную карьеру Лионель Месси дважды выигрывал Кубок Америки, дважды выходил в финал чемпионата мира и в итоге взошел на мировой трон. Этот шаг одного из величайших игроков в истории футбола находится в центре внимания всего мира.
Джан Пьеро Гасперини также высоко оценил огромный вклад и наследие аргентинской суперзвезды в мировой футбол, выразив уважение к его карьере в сборной. Однако тренер вновь подтвердил, что его главная задача — защищать интересы клуба и сохранить состав перед сложной частью сезона.
Комментарии 0
…