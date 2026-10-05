Гасперини выступил против поездки Пауло Дибалы и Науэля Молины в Аргентину

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему не разрешил Пауло Дибале и Науэлю Молине отправиться на прощальный матч Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. По мнению специалиста, длительный трансатлантический перелет мог нарушить подготовку клуба к важным играм. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно интервью Sky Sport Италиа, Лионель Месси планирует завершить свою международную карьеру в среду в товарищеском матче против сборной Бенина. Ожидается, что эта встреча станет последней для легендарного форварда в национальной команде. Хотя Дибала и Молина не были официально вызваны в сборную на текущую международную паузу, они намеревались наблюдать за этим историческим событием с трибун стадиона.

Логистические проблемы перед важными встречами

Оба футболиста, на счету которых в сумме 105 матчей за сборную и которые поддерживают тесные дружеские отношения с Месси, хотели отправиться в Южную Америку. Однако главный тренер Джан Пьеро Гасперини официально запретил эту поездку. Итальянский специалист подчеркнул, что из-за серьезных матчей внутренних соревнований у игроков нет времени на дальние перелеты.

После международной паузы «джаллоросси» ждет очень сложный календарь. Римляне возобновят игры в воскресенье матчем против «Комо», после чего их ждет ответственное испытание в Лиге чемпионов против «Реал Мадрида».

«Мы находимся в непосредственной близости к важной игре в воскресенье», — объяснил Гасперини свое решение. По его словам, Аргентина находится очень далеко, и отправка туда игроков потребовала бы многочасовых перелетов, на что клуб не хотел идти.

Наследие легенды на международной арене

За свою богатую международную карьеру Лионель Месси дважды выигрывал Кубок Америки, дважды выходил в финал чемпионата мира и в итоге взошел на мировой трон. Этот шаг одного из величайших игроков в истории футбола находится в центре внимания всего мира.

Джан Пьеро Гасперини также высоко оценил огромный вклад и наследие аргентинской суперзвезды в мировой футбол, выразив уважение к его карьере в сборной. Однако тренер вновь подтвердил, что его главная задача — защищать интересы клуба и сохранить состав перед сложной частью сезона.