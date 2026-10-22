Омония — Бенфика: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Омония — Бенфика. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Омония»: 40. Фабиано (капитан), 77. Него Л., 93. Дюверн Ж., 37. Шатка Л., 29. Балковец Ю., 11. Коста Эвандро, 74. Андреу П., 14. Марич М., 7. Монтнор Д., 9. Какуллис А., 17. Тэнасе Ф.

Запасные «Омония»: 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 82. Кристу А., 99. Диони Л., 1. Камински Т., 90. Константинидис К., 21. Маямбела М., 78. Михаил П., 85. Неофиту А., 27. Симич С., 22. Танкович М.

Главный тренер «Омония»: Берг Х.

Стартовый состав «Бенфика»: 1. Трубин А., 6. Ба А., 44. Араухо Т., 3. Чиркати А., 34. Эль-Каруани С., 8. Эурснес Ф. (капитан), 16. Ману Силва, 27. Рафа Силва, 30. Эчеверри К., 21. Шельдеруп А., 14. Павлидис В.

Запасные «Бенфика»: 72. Анисио, 26. Даль С., 88. Фрейтас Т., 33. Габриэл Индио, 2. Лангле К., 11. Лукебакио Д., 77. Морейра Г., 62. Нету Ж., 36. Пальинья Ж., 25. Престианни Дж., 24. Соареш С., 10. Судаков Г.

Главный тренер «Бенфика»: Силва М.