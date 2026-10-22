Омония — Бенфика: составы и текстовая трансляция

57
Бенфика демонстрирует великолепную командную игру. Они очень красиво пасуют мяч. Превосходная командная работа.
54
Жаспер Верготе свистком зафиксировал грубый фол Люка Брауэрса («Омония») в борьбе за мяч.
52
Омония подала угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить гол.
52
Флорин Тэнасе (Омония) пытается подать угловой на голову кому-то из партнёров по команде.
52🔁
Замена. Луук Брауверс (Омония) меняет Косту Эвандро.
50🔁
Замена. Луук Брауверс (Омония) меняет Косту Эвандро.
49⚽1-2
Гол 1:2! Вангелис Павлидис (Бенфика) поразил ворот из близкого расстояния, удачно воспользовавшись отскоком мяча.
49
Боковой судья поднял флажок, так как один из игроков «Омонии» оказался в офсайде.
46⏱
Футболисты вернулись на поле после перерыва, и второй тайм вот-вот начнется.
45+4⏱
Судья дал свисток об окончании первого тайма, и футболисты направляются в раздевалки.
45
К основному времени матча добавлено 3 минуты.
44⚽
После просмотра VAR Яспер Верготе оставил в силе свое первоначальное решение. Нарушения правил нет, гол засчитан!
43VAR
Игроки Омонии прекратили праздновать, так как арбитр Яспер Верготе показал жест VAR для просмотра гола, скорее всего, чтобы определить, было ли положение вне игры в начале атаки.
42⚽1-1
Великолепный навес от Джейдена Монтнора находит Андроникоса Какуллиса («Омония»), который выигрывает верховую борьбу и головой с близкого расстояния отправляет мяч в правый угол ворот. Удар получился мощным и точным, Анатолий Трубин был бессилен. 1:1.
41
Игроки Омонии оказались в офсайде.
38
Омония демонстрирует прекрасную командную игру, они контролируют мяч за счет коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.
35
Фабьяно демонстрирует потрясающий сейв! Андреас Шельдеруп («Бенфика») легко обыграл защитников и пробил со средней дистанции. Удар шел в нижний левый угол ворот, но вратарь парировал мяч!
32
Суфьян Эль Каруани (Бенфика) исполняет штрафной удар. Пробьет ли он прямо по воротам? Давайте посмотрим вместе!
29
37:63 – текущее соотношение владения мячом.
26
Джейден Монтнор («Омония») нарушает золотое правило: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Он сфолил, и у Яспера Верготе не было другого выбора, кроме как дать свисток.
24
Вангелис Павлидис (Бенфика) оказывается в офсайде!
21✚
Игра пока остановлена, Флорин Танасе (Омония) получил травму, и на поле должны выйти врачи.
19
Великолепная комбинация завершилась простым пасом Джейдена Монтнора на Косту Эвандро («Омония»), который обработал мяч и пробил со средней дистанции чуть мимо левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Бенфики» введет его в игру.
17
Судья дал свисток, «Бенфика» подаст угловой.
14
Автогол! Неудачный эпизод для Лоика Него («Омония»): он пытался прервать прострел во вратарскую, но головой срезал мяч в собственные ворота. Счёт 0:1.
14⚽0-1
Гол! Клаудио Эчеверри (Бенфика) после великолепного прохода и передачи Фредрика Аурснеса ударом головой с близкого расстояния поразил левый угол ворот, открыв счет — 0:1.
12
Мяч вышел за пределы поля. «Омония» выполнит угловой удар.
11
Джейден Монтнор («Омония») обыкрал соперников и вышел на отличную позицию для удара. Его удар из-за пределов штрафной пришелся в верхний угол ворот, но угрозы не таил, и Анатолий Трубин легко завладел мячом.
9
Алессандро Чиркати (Бенфика) попытался создать момент, но передача оказалась слишком сильной.
7
Джейден Монтнор («Омония») проявил излишнюю агрессию при развитии атаки и нарушил правила против соперника.
4
Клаудио Эчеверри («Бенфика») создал для себя пространство у линии штрафной и мощно пробил по центру ворот, но для Фабиано это не стало проблемой.
1⏱
Первый тайм этого матча вот-вот начнётся.
00:06
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Бенфика разводит с центра.
00:06
Главным судьей на этот матч назначен Яспер Верготе.
00:06
Перед началом матча вы можете ознакомиться с составами команд на сегодняшнюю встречу.
00:06
Всем привет, любители футбола! Мы здесь, чтобы вести текстовую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устройтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
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