Возвращение Диёры Келдиеровой в большой спорт получило признание на международной арене

·89·Спорт
Возвращение Диёры Келдиеровой в большой спорт получило признание на международной арене

Первая в истории Узбекистана женщина-олимпийская чемпионка по дзюдо Диёра Келдиёрова после долгого перерыва возвращается на официальное татами. Узбекская спортсменка примет участие в открытом Кубке Азии по дзюдо, который стартует в казахстанском городе Актау.

Этому важному событию уделили особое внимание международные спортивные издания, в частности, специализированный украинский портал «Дзюдо Арт».

«Уже только ради этого стоит посмотреть соревнования»

Популярное украинское спортивное издание оценило долгожданное возвращение Диёры как главную интригу турнира:

  • Кимоно с золотым узором: «Завтра в Актау начинается открытый Кубок Азии. Диёра Келдиёрова возвращается на татами в Казахстане спустя два с половиной года. Это будет первое появление узбекской дзюдоистки на публике в статусе действующей олимпийской чемпионки, с золотым узором на груди кимоно;

  • Международный интерес: Уже только этого достаточно, чтобы посмотреть данный турнир от начала и до конца», — пишет украинский источник.

Причина 2,5-летнего перерыва: Семейное счастье и материнство

После исторического успеха, достигнутого на Олимпийских играх Париж-2024, в карьере Диёры Келдиёровой произошли большие перемены:

  • Победа в Париже: На тех летних Олимпийских играх Диёра в весовой категории до 52 кг победила в финальной схватке представительницу Косово Дистрию Красники, завоевав одну из самых ярких золотых медалей в истории узбекского спорта;

  • Декретный отпуск: После этой грандиозной победы спортсменка уделяла время семье, ушла в декретный отпуск и в связи с рождением ребенка долгое время оставалась вне больших спортивных соревнований;

  • Восстановление: Возобновив тренировки под руководством специалистов и тренеров, чемпионка вновь обретает высокую спортивную форму и устремляется к новым наградам.

Соревнования в Актау станут важным испытанием, которое в очередной раз продемонстрирует подготовку легенды узбекского спорта к новому олимпийскому циклу и её силу на международной арене.

Диёра КелдиёроваОткрытый Кубок АзииАктауОлимпийские игры Париж-2024
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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