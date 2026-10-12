Диёра Келдиёрова с дочкой: спортсменка впервые показала лицо ребенка (видео)

·111·Культура
Диёра Келдиёрова с дочкой: спортсменка впервые показала лицо ребенка (видео)

Узбекская дзюдоистка Диёра Келдиёрова опубликовала в социальных сетях видео с дочерью. Ранее спортсменка не показывала лицо ребенка общественности.

Она оставила искренний комментарий к новому видео, подчеркнув, что дочка — ее самое главное достижение в жизни.

«МашаАллах! Мое самое главное достижение в жизни — моя дочь. Каждое наше утро начинается с таких объятий. Каждое объятие наполняет меня энергией!» — написала Диёра Келдиёрова.

Видео привлекло внимание поклонников. В комментариях многие отмечают, что девочка похожа на маму, и выражают ей наилучшие пожелания. Подписчики желают ребенку спортсменки счастливого детства, здоровья и светлого будущего.

Диёра КелдиёровадзюдодочкаInstagram
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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