Как Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль на турнире в Актау? (видео)

·5·Спорт
Как Диёра Келдиёрова завоевала золотую медаль на турнире в Актау? (видео)

Сотворив историю на летних Олимпийских играх Париже-2024 и став новым символом узбекского спорта, Диёра Келдиёрова спустя два года успешно вернулась на большой татами.

Выступив на престижном международном турнире, организованном в казахстанском городе Актау, наша соотечественница одержала уверенные победы над всеми соперницами и завоевала золотую медаль соревнований.

Досрочная победа в финале и абсолютное превосходство

Несмотря на двухлетний перерыв, Диёра Келдиёрова с первых же минут соревнований доказала, что сохранила свою наивысшую спортивную форму и чемпионский дух:

  • Контроль над соперницами: Узбекская дзюдоистка не оставила никаких шансов своим противницам на отборочных этапах и уверенно дошла до решающей схватки;

  • Повержена соперница из Азербайджана: В финальном поединке наша соотечественница вышла на татами против представительницы Азербайджана, досрочно победила соперницу и заняла высшую ступень пьедестала почета;

  • Яркий старт нового цикла: Это победное возвращение стало прочным и смелым шагом Келдиёровой навстречу следующим международным соревнованиям и будущей Олимпиаде.

От триумфа в Париже до пьедестала в Актау: продолжение легенды

Это возвращение Диёры Келдиёровой не зря было встречено спортивной общественностью с большим интересом:

  • Парижское чудо: Ровно два года назад на Олимпийских играх в Париже она потрясла мировой спортивный мир, победив четырехкратную чемпионку мира, непобедимую японтку Уту Абэ, и в итоге стала первой в истории Узбекистана женщиной — олимпийской чемпионкой по дзюдо;

  • Долгий перерыв и триумф: Завоевание золотой медали в своем первом же официальном турнире после послеолимпийского перерыва еще раз продемонстрировало ее истинный чемпионский характер.

Победное шествие Диёры Келдиёровой в очередной раз доказало, сколь высок авторитет женского спорта Узбекистана на мировой арене.

Диёра КелдиёроваОлимпиада Париж-2024Турнир в АктауУзбекистан дзюдо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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