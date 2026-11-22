Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова рассказала о соперничестве с японской звездной дзюдоисткой Утой Абэ. Узбекская спортсменка сравнила уровень двух дзюдоисток с противостоянием Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Она также подчеркнула, что ни в коем случае не будет избегать возможности снова выйти на татами против Уты.

«Это похоже на сравнение Месси и Роналду»

Победительница Олимпийских игр по дзюдо Диёра Келдиёрова поделилась своим мнением о японской сопернице Уте Абэ. По ее словам, сравнение двух спортсменок напоминает футбольное соперничество Месси и Роналду.

Келдиёрова отметила, что обе дзюдоистки выделяются своим уровнем и достижениями. Она также подчеркнула, что их поединки вызывают сильные эмоции у болельщиков.

«Это похоже на то, как сравнивают Месси и Роналду. Они тоже лучшие. Мы с Утой тоже лучшие. Мы показывали свои лучшие бои, поэтому люди иногда поддаются эмоциям», — сказала узбекская дзюдоистка.