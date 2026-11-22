«Как Месси и Роналду»: Диёра Келдиёрова высказалась о соперничестве с Утой Абэ
Олимпийская чемпионка Диёра Келдиёрова рассказала о соперничестве с японской звездной дзюдоисткой Утой Абэ. Узбекская спортсменка сравнила уровень двух дзюдоисток с противостоянием Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Она также подчеркнула, что ни в коем случае не будет избегать возможности снова выйти на татами против Уты.
«Это похоже на сравнение Месси и Роналду»
Победительница Олимпийских игр по дзюдо Диёра Келдиёрова поделилась своим мнением о японской сопернице Уте Абэ. По ее словам, сравнение двух спортсменок напоминает футбольное соперничество Месси и Роналду.
Келдиёрова отметила, что обе дзюдоистки выделяются своим уровнем и достижениями. Она также подчеркнула, что их поединки вызывают сильные эмоции у болельщиков.
«Это похоже на то, как сравнивают Месси и Роналду. Они тоже лучшие. Мы с Утой тоже лучшие. Мы показывали свои лучшие бои, поэтому люди иногда поддаются эмоциям», — сказала узбекская дзюдоистка.
«Я всегда готова к бою»
Диёру Келдиёрову также спросили, хочет ли она еще раз помериться силами с Утой Абэ. Олимпийская чемпионка ответила на этот вопрос решительно: она готова выйти на татами против любого соперника.
«Жду ли я боя с ней? Конечно. Это дзюдо. Я всегда готова к бою», — добавила Келдиёрова.
Эти слова показывают, что узбекская спортсменка не избегает сильных соперниц и готова к любому серьезному противостоянию.
Кто доминирует в соперничестве Келдиёровой и Абэ?
Противостояние между Диёрой Келдиёровой и Утой Абэ вызывает особый интерес у любителей дзюдо. Для справки, в последней очной встрече спортсменок победу одержала узбекская дзюдоистка.
Поэтому их возможный следующий поединок ожидается с большим интересом. С одной стороны — олимпийская чемпионка Узбекистана, с другой — одна из самых известных представительниц японского дзюдо. В такой конкуренции каждое движение и каждая секунда могут иметь решающее значение.
Келдиёрова же открыто выразила свою позицию: она готова снова выйти на татами с Утой Абэ. Теперь главный вопрос, который интересует болельщиков — когда состоится следующая встреча двух звезд?
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