Гонка за чемпионство накаляется: «Нефтчи» победил в Коканде и вышел на 1-е место

·55·Спорт
Гонка за чемпионство накаляется: «Нефтчи» победил в Коканде и вышел на 1-е место

В рамках 24-го тура Суперлиги Узбекистана по футболу дерби между двумя принципиальными командами долины — кокандским «Коканд-1912» и ферганским «Нефтчи» — подарило зрителям незабываемую драму. Во встрече на стадионе «Марказий» в городе Коканд ферганцы одержали волевую победу со счетом 4:2.

Благодаря этому важному успеху «Нефтчи», доведя количество своих очков до 55, обошел «Пахтакор» (52 очка) в турнирной таблице и единолично возглавил гонку за чемпионство.

Настоящее шоу голов и удаление в дерби

Встреча началась на очень высокой скорости и в атакующем ключе:

  • Быстрый обмен: На 11-й минуте матча нападающий хозяев Тома Табатадзе открыл счет, однако всего три минуты спустя (14-я минута) Зоран Марушич восстановил равновесие;

  • Напряжение во втором тайме: После перерыва, на 48-й минуте, Нурмухаммад Абдуганиев вывел ферганцев вперед, но уже на 50-й минуте Шахзод Акромов восстановил равновесие, сделав счет 2:2;

  • Дубль и игра в меньшинстве: На 58-й минуте Марушич оформил дубль и снова вывел «Нефтчи» вперед. Однако на 59-й минуте автор гола Нурмухаммад Абдуганиев получил прямую красную карточку и покинул поле;

  • Точка от Куао: Оставшись в меньшинстве, гости не стали прижиматься к обороне — на 86-й минуте Коффи Куао забил гол в контратаке и зафиксировал окончательную победу со счетом 4:2.

Протокол матча:

Суперлига. 24-й тур

«Коканд-1912» — «Нефтчи» 2:4

Коканд, стадион «Марказий»

  • Голы: Тома Табатадзе (11), Шахзод Акромов (50) — Зоран Марушич (14, 58), Нурмухаммад Абдуганиев (48), Коффи Куао (86).

  • «Коканд-1912»: Рахим Давронов, Жасур Якубов, Шота Гвазава (Мухриддин Пазилдинов, 82), Шохрух Гадоев, Зафар Хакимов (Аслиддин Тоштемиров, 62), Шахзод Акрамов (Шохрух Махмудхожиев, 74), Икбол Маликжонов, Гуломхайдар Гуломов, Тома Табатадзе (Жавохир Хусанов, 62), Элбек Йулчиев, Мухаммаданас Хасанов (Акбар Уктамов, 82).

  • «Нефтчи»: Акбар Тураев, Владимир Йовович (Аброр Исмоилов, 64), Хуршид Гиясов (Иброхимхалил Юлдошев, 74), Асилбек Жумаев (Анвар Гафуров, 64), Нурмухаммад Абдуганиев, Мухсин Убайдуллаев, Алишер Одилов (Билол Тошмирзаев, 82), Зоран Марушич (Стипе Перица, 74), Фаррух Сайфиев, Коффи Куао, Ратиньо.

  • Предупреждение: Шахзод Акрамов (38).

  • Удаление: Нурмухаммад Абдуганиев (59).

Интрига чемпионства достигает пика

После этой победы все внимание приковано к главному сопернику в турнирной таблице. Теперь «Пахтакору» в рамках этого тура предстоит тяжелое испытание на выезде против идущего на третьем месте наманганского «Навбахора». Финал сезона, в котором каждое очко на вес золота, приобретает все более ожесточенный характер.

Коканд-1912НефтчиСуперлига УзбекистанаСтадион Марказий
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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