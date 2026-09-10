«После вчерашней драмы с „Сурханом“» Ислам Исмаилов высказался откровенно

Суперлига Узбекистана в 21-м туре подарила матч, в котором лидер турнирной таблицы — ферганский «Нефтчи» на своем поле обыграл термезский «Сурхан» со счетом 2:1 и завоевал 3 ценных очка. Однако встреча оказалась для хозяев гораздо более тяжелой и нервной, чем ожидалось: после преимущества в 2:0 ферганцы оказались под серьезным давлением и столкнулись с мощным сопротивлением соперника. После окончания матча главный тренер «Нефтчи» Ислам Исмаилов принял участие в пресс-конференции, где откровенно ответил на вопросы о том, почему команда столкнулась с трудностями, о травме автора первого гола Владимира Йововича и о судьбе недавно присоединившихся к клубу новых бразильских легионеров. Почему «Нефтчи» перешел на схему с пятью защитниками, гарантировано ли новым легионерам место в основном составе и стал ли Исмаилов ссылаться на качество газона в качестве оправдания? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности главной интриги — принципа жесткой конкуренции, выбранного штабом «Нефтчи» перед Лигой чемпионов АФК, и главного вывода команды.

Азарт «Сурхана» и ошибки под давлением

Ислам Исмаилов признал, что, несмотря на молодой возраст соперника, тот навязал крайне серьезную борьбу:

Сила соперника и угроза для лидеров: Тренер отметил, что предыдущие матчи «Сурхана» были проанализированы, они отобрали очки у «Пахтакора» и заставили всерьез понервничать «Навбахор» в Намангане;

Психологическое давление после 2:0: Когда ферганцы вели в счете 2:0, но пропустили гол в начале второго тайма, из-за давления необходимости удерживать счет они стали допускать ошибки и упустили темп игры;

Никаких оправданий по поводу состояния поля: На вопрос о качестве газона тренер ответил категорично: «Обе команды играли на одном поле. Мы не имеем никакого права оправдываться качеством поля».

«Все равно мы не смогли сыграть так, как хотели. На самом деле мы начали матч неплохо, но из-за ошибок у наших подогретом появилось лишнее давление. Несмотря на это, ребята боролись до конца и вырвали трудную победу», — признался Ислам Исмаилов.

Состояние Йововича и тактика с пятью защитниками

На пресс-конференции тренер обнародовал важную информацию об изменениях в составе и травмах:

Проблема Владимира Йововича: Открывший счет в матче черногорский полузащитник получил травму в концовке первого тайма и был заменен; по словам Исмаилова, у игрока зафиксировано мышечное потяжение, а окончательный диагноз станет известен после медицинского обследования;

Защитная схема: Игра в пять защитников в концовке матча была не планом на будущие игры, а вынужденным решением из-за сильной усталости Аброра Исмаилова и с целью дать игровую практику Анвару Гафурову со скамейки запасных.

Жесткое требование к новым бразильцам перед Лигой чемпионов АФК

Самым важным вопросом, интересовавшим многих ферганских болельщиков и спортивных экспертов, было то, как быстро новые бразильские легионеры, пополнившие ряды «Нефтчи» перед матчами ЛЧА, впишутся в команду и получат ли они место в основном составе. Самый главный вывод заключается в том, что Ислам Исмаилов твердо заявил, что никаких привилегий бразильцам не будет, и никому в команде место не гарантировано. Поскольку они некоторое время находились вне командных тренировок и занимались только индивидуально, штаб адаптирует их к командной игре по специальному плану. Как подчеркнул Исмаилов, независимо от имени или статуса, на поле выйдет только тот футболист, который честно трудится на тренировках и побеждает во внутренней конкуренции. Такая здоровая атмосфера послужит тому, чтобы «Нефтчи» боролся за высокие результаты как в Суперлиге, так и в ЛЧА.

Как вы думаете, сможет ли «Нефтчи» сделать правильные выводы из ошибок в матче против «Сурхана» и показать надежную игру в предстоящих матчах Лиги чемпионов АФК? Смогут ли новоприбывшие бразильские легионеры усилить атаку команды? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом пути «Нефтчи» к чемпионству со своими близкими и футбольными фанатами!