«Нефтчи» обыграл «Сурхан» и вернул себе лидерство в Суперлиге
Суперлига Узбекистана дарит болельщикам настоящий чемпионский драматизм в матчах 21-го тура. На фоне обострившейся ситуации в верхней части турнирной таблицы после выездной победы «Пахтакора» ферганский «Нефтчи» принял на своем поле термезский «Сурхан». Это противостояние, имевшее чрезвычайно важное значение для обеих сторон, прошло в упорной и бескомпромиссной борьбе. Ферганцы добились ценной победы со счетом 2:1 благодаря мастерству легионеров и быстрым комбинационным атакам. И так, кто забил голы в матче на стадионе «Истиклол», в каких составах команды вышли на поле и как «Нефтчи» укрепил свои позиции в чемпионской гонке? В конце статьи мы подробно расскажем о главной интриге — новом положении ферганской команды в турнирной таблице с 48 очками и отрыве от преследователей.
Атакующий прессинг в Фергане: решающие голы Перицы и Йововича
Встреча началась с полного территориального преимущества и контроля мяча со стороны хозяев:
Быстрный гол Владимира Йововича: с первых же минут матча ферганцы оказали серьезное давление на оборону соперника и уже на 12-й минуте открыли счет — черногорский полузащитник Владимир Йовович точным ударом поразил ворот (1:0);
Пенальти от Стипе Перицы: на 31-й минуте опытный хорватский нападающий Стипе Перица хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил в штрафной площади гостей (2:0);
Ответ «Сурхана» во втором тайме: проведя замены после перерыва, термезцы смогли сократить отставание на 47-й минуте — вышедший на замену Камронбек Юсупов точно пробил в сетку ворот (2:1);
Напряженная концовка: как бы гости ни пытались сравнять счет в оставшейся части игры, оборона «Нефтчи» и голкипер Ботирали Эргашев действовали надежно, сохранив победу.
«Для нас каждый матч равен финалу. Соперник оказал серьезное давление в начале второго тайма, но парни проявили характер и завоевали необходимые три очка», — отмечается в оценках тренерского штаба после матча.
Основные составы игравших команд и замены
Тренеры выставили на поле следующие составы ради этих важных очков:
Состав «Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Боян Сигер, Икромжон Алибаев, Аброрбек Исмаилов (Анваржон Гафуров, 90+3), Владимир Йовович (Хуршид Гиясов, 45+1), Нурмухаммад Абдуганиев, Стипе Перица (Зоран Марушич, 65), Алишер Одилов (Билолхон Тошмирзаев, 65), Фаррух Сайфиев, Коффи Куао, Ратиньо;
Состав «Сурхана»: Даврон Мерганов, Бехзод Шамсиев, Достон Турсунов, Хумоюн Шербутаев (Фарходбек Солихжонов, 81), Ричард Фрайдей (Суннатулла Абдуллажонов, 68), Тохиржон Ашурбоев, Сарвар Абдухамидов (Камронбек Юсупов, 46), Бехруз Уктамов (Мирмаксуд Мирусмонов, 46 / Фаррухжон Кодиров, 90+2), Торнике Дзебниаури, Бехруз Шукуруллаев, Бехруз Шайдулов.
Возвращение лидерства в Суперлиге
Самым важным вопросом, интересовавшим многих любителей узбекского футбола, было то, какие изменения произошли в чемпионской зоне и в нижней части турнирной таблицы после этого матча. Главный вывод заключается в том, что «Нефтчи», завоевав ценные 3 очка на своем поле, довел количество своих очков до 48 и вскоре вернул лидерство у «Пахтакора», снова став единоличным лидером в онлайн-таблице. А клуб «Сурхан» из Термеза с 23 очками остается на опасном 12-м месте. Эта стабильная игра ферганцев наглядно показала, что по мере приближения конца сезона командный дух в борьбе за чемпионство невероятно силен.
Как вы думаете, достаточны ли нынешний состав и стиль игры «Нефтчи» для завоевания чемпионского титула, или борьба с «Пахтакором» продолжится до последнего тура? Какие недостатки в команде приводят к тому, что «Сурхан» остается в нижней части таблицы? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого напряженного противостояния в узбекском футболе со своими близкими и футбольными болельщиками!
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