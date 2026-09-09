«Нефтчи» обыграл «Сурхан» и вернул себе лидерство в Суперлиге

Суперлига Узбекистана дарит болельщикам настоящий чемпионский драматизм в матчах 21-го тура. На фоне обострившейся ситуации в верхней части турнирной таблицы после выездной победы «Пахтакора» ферганский «Нефтчи» принял на своем поле термезский «Сурхан». Это противостояние, имевшее чрезвычайно важное значение для обеих сторон, прошло в упорной и бескомпромиссной борьбе. Ферганцы добились ценной победы со счетом 2:1 благодаря мастерству легионеров и быстрым комбинационным атакам. И так, кто забил голы в матче на стадионе «Истиклол», в каких составах команды вышли на поле и как «Нефтчи» укрепил свои позиции в чемпионской гонке? В конце статьи мы подробно расскажем о главной интриге — новом положении ферганской команды в турнирной таблице с 48 очками и отрыве от преследователей.

Атакующий прессинг в Фергане: решающие голы Перицы и Йововича

Встреча началась с полного территориального преимущества и контроля мяча со стороны хозяев:

Быстрный гол Владимира Йововича: с первых же минут матча ферганцы оказали серьезное давление на оборону соперника и уже на 12-й минуте открыли счет — черногорский полузащитник Владимир Йовович точным ударом поразил ворот (1:0);

Пенальти от Стипе Перицы: на 31-й минуте опытный хорватский нападающий Стипе Перица хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил в штрафной площади гостей (2:0);

Ответ «Сурхана» во втором тайме: проведя замены после перерыва, термезцы смогли сократить отставание на 47-й минуте — вышедший на замену Камронбек Юсупов точно пробил в сетку ворот (2:1);

Напряженная концовка: как бы гости ни пытались сравнять счет в оставшейся части игры, оборона «Нефтчи» и голкипер Ботирали Эргашев действовали надежно, сохранив победу.