Агент Нико Уильямса раскрыл причину несостоявшегося перехода в «Барселону»

·45·Спорт
Агент Нико Уильямса раскрыл причину несостоявшегося перехода в «Барселону»

Агент Нико Уильямса, звезды бильбаоского «Атлетика» и сборной Испании, Феликс Тайнта раскрыл подробности нашумевшего несостоявшегося трансфера футболиста в каталонскую «Барселону» летом 2025 года.

Goal.com приводит интервью футбольного агента, в котором он пояснил, на каком этапе переговоры зашли в тупик и по какой причине было решено отказаться от предложения каталонского гранда.

«Ваши проблемы не должны влиять на меня»

Феликс Тайнта подробно остановился на переговорном процессе, финансовых трудностях «Барселоны» и проблемах с регистрацией игроков, подчеркнув следующие важные моменты:

  • Открытый диалог и осведомленность «Атлетика»: Агент регулярно информировал руководство «Атлетика» о каждом этапе переговоров, сохраняя прозрачность даже в те моменты, когда это не нравилось клубу из Бильбао;

  • Сравнение с «Формулой-1»: «Нико просто не мог рисковать остаться без игровой практики. Это — “Формула-1”. Если я прихожу к вам, мне необязательно терпеть ваши проблемы. Я именно это и объяснил “Барселоне”», — заявил Тайнта;

  • Отсутствие гарантий: Каталонцы не предоставили жестких гарантий по регистрации футболиста и его выходу на поле, в связи с чем от сделки пришлось отказаться. «Он — профессиональный футболист. Если у вас есть проблемы, они не должны отражаться на мне. Раз таких гарантий не было, нам пришлось изменить свое мнение».

Почему был заключен контракт с «Атлетиком» до 2035 года?

Агент объяснил взгляды Нико Уильямса на будущее и процесс продления контракта следующим образом:

  • Высокие цели и предел возможностей: Поскольку Нико является футболистом, нацеленным на самые высокие вершины, он всерьез рассматривал вариант с уходом. Ведь очевидным фактом является то, что потенциал «Атлетика» ограничен, они не могут выиграть Лигу чемпионов или Ла Лигу;

  • Изменение решения: Проанализировав все последствия других вариантов и осознав их нелогичность, агент предложил футболисту подписать долгосрочное соглашение с «Атлетиком», и Уильямс дал на это свое согласие;

  • Срок контракта и отступные: На данный момент действующее соглашение Нико Уильямса с баскским клубом рассчитано до лета 2035 года. При этом в контракте сохранился пункт о возможности его выкупа (отступные) примерно за 90 миллионов евро.

Эти заявления наглядно показали, что стабильность в карьере и беспрерывная игровая практика для Нико Уильямса стояли выше любых туманных обещаний.

Нико УильямсАтлетик БильбаоБарселонаФеликс Тайнта
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Резкий поворот в личной жизни Нико Уильямса: почему подошла к концу 2-летняя история любви?Резкий поворот в личной жизни Нико Уильямса: почему подошла к концу 2-летняя история любви?1 августа 12:54Смелость матери открыла путь к успеху Нико УильямсаСмелость матери открыла путь к успеху Нико Уильямса21 июля 17:58Почему Дель Боске не стал сравнивать команду-чемпиона 2010 года с нынешним составом?Почему Дель Боске не стал сравнивать команду-чемпиона 2010 года с нынешним составом?19 июля 23:10Испания после победы обеспокоена состоянием двух футболистовИспания после победы обеспокоена состоянием двух футболистов27 июня 11:08Нико Уильямс назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»Нико Уильямс назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»30 сентября 09:12Почему Нико Уильямс отдал свою золотую медаль матери?Почему Нико Уильямс отдал свою золотую медаль матери?20 июля 20:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...