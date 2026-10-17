Агент Нико Уильямса раскрыл причину несостоявшегося перехода в «Барселону»

Агент Нико Уильямса, звезды бильбаоского «Атлетика» и сборной Испании, Феликс Тайнта раскрыл подробности нашумевшего несостоявшегося трансфера футболиста в каталонскую «Барселону» летом 2025 года.

Goal.com приводит интервью футбольного агента, в котором он пояснил, на каком этапе переговоры зашли в тупик и по какой причине было решено отказаться от предложения каталонского гранда.

«Ваши проблемы не должны влиять на меня»

Феликс Тайнта подробно остановился на переговорном процессе, финансовых трудностях «Барселоны» и проблемах с регистрацией игроков, подчеркнув следующие важные моменты:

Открытый диалог и осведомленность «Атлетика»: Агент регулярно информировал руководство «Атлетика» о каждом этапе переговоров, сохраняя прозрачность даже в те моменты, когда это не нравилось клубу из Бильбао;

Сравнение с «Формулой-1»: «Нико просто не мог рисковать остаться без игровой практики. Это — “Формула-1”. Если я прихожу к вам, мне необязательно терпеть ваши проблемы. Я именно это и объяснил “Барселоне”», — заявил Тайнта;

Отсутствие гарантий: Каталонцы не предоставили жестких гарантий по регистрации футболиста и его выходу на поле, в связи с чем от сделки пришлось отказаться. «Он — профессиональный футболист. Если у вас есть проблемы, они не должны отражаться на мне. Раз таких гарантий не было, нам пришлось изменить свое мнение».

Почему был заключен контракт с «Атлетиком» до 2035 года?

Агент объяснил взгляды Нико Уильямса на будущее и процесс продления контракта следующим образом:

Высокие цели и предел возможностей: Поскольку Нико является футболистом, нацеленным на самые высокие вершины, он всерьез рассматривал вариант с уходом. Ведь очевидным фактом является то, что потенциал «Атлетика» ограничен, они не могут выиграть Лигу чемпионов или Ла Лигу;

Изменение решения: Проанализировав все последствия других вариантов и осознав их нелогичность, агент предложил футболисту подписать долгосрочное соглашение с «Атлетиком», и Уильямс дал на это свое согласие;

Срок контракта и отступные: На данный момент действующее соглашение Нико Уильямса с баскским клубом рассчитано до лета 2035 года. При этом в контракте сохранился пункт о возможности его выкупа (отступные) примерно за 90 миллионов евро.

Эти заявления наглядно показали, что стабильность в карьере и беспрерывная игровая практика для Нико Уильямса стояли выше любых туманных обещаний.