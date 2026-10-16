Руководство «Реала» высоко оценивает работу Жозе Моуринью

·55·Спорт
Руководство «Реала» высоко оценивает работу Жозе Моуринью

Руководство мадридского клуба «Реал» чрезвычайно довольно работой главного тренера Жозе Моуринью, который взял под свое руководство команду летом. Между испанским грандом и опытным португальским специалистом установилась атмосфера полного взаимопонимания и абсолютного доверия.

Руководители «Королевского клуба» воспринимают Моуринью как истинный «голос» команды и лидирующую волю на поле.

Почему руководство полностью доверяет Моуринью?

Босс-менеджмент мадридского клуба особо ценит ряд важных аспектов в деятельности португальского тренера:

  • Сильный характер и лидерство: Специфическая решительность и принципиальность специалиста служат возрождению духа клуба;

  • Мост между клубом и футболистами: Моуринью очень четко, впечатляюще и понятно доносит до игроков высокие требования и цели, ставящиеся руководством;

  • Внутренняя дисциплина и доверие: Совпадение позиций тренера и руководства внутри команды обеспечивает стабильность атмосферы.

Старт под руководством Моуринью и текущие показатели

Команда под руководством тренера, перебравшегося в Мадрид прошлым летом, продолжает борьбу во всех турнирах:

  • Положение в Ла Лиге: «Реал» в настоящее время занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и ведет преследование лидеров;

  • 100-процентный результат в Лиге чемпионов: В самом престижном турнире континента «королевский клуб» добился двух уверенных побед подряд в начальных турах, успешно начав групповой этап.

Ожидается, что эти уверенные заявления мадридцев снизят давление вокруг Моуринью и еще больше повысят потенциал команды в борьбе за главные трофеи.

Жозе МоуриньюРеал МадридЛига чемпионовЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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