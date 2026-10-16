Руководство «Реала» высоко оценивает работу Жозе Моуринью

Руководство мадридского клуба «Реал» чрезвычайно довольно работой главного тренера Жозе Моуринью, который взял под свое руководство команду летом. Между испанским грандом и опытным португальским специалистом установилась атмосфера полного взаимопонимания и абсолютного доверия.

Руководители «Королевского клуба» воспринимают Моуринью как истинный «голос» команды и лидирующую волю на поле.

Почему руководство полностью доверяет Моуринью?

Босс-менеджмент мадридского клуба особо ценит ряд важных аспектов в деятельности португальского тренера:

Сильный характер и лидерство: Специфическая решительность и принципиальность специалиста служат возрождению духа клуба;

Мост между клубом и футболистами: Моуринью очень четко, впечатляюще и понятно доносит до игроков высокие требования и цели, ставящиеся руководством;

Внутренняя дисциплина и доверие: Совпадение позиций тренера и руководства внутри команды обеспечивает стабильность атмосферы.

Старт под руководством Моуринью и текущие показатели

Команда под руководством тренера, перебравшегося в Мадрид прошлым летом, продолжает борьбу во всех турнирах:

Положение в Ла Лиге: «Реал» в настоящее время занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и ведет преследование лидеров;

100-процентный результат в Лиге чемпионов: В самом престижном турнире континента «королевский клуб» добился двух уверенных побед подряд в начальных турах, успешно начав групповой этап.

Ожидается, что эти уверенные заявления мадридцев снизят давление вокруг Моуринью и еще больше повысят потенциал команды в борьбе за главные трофеи.