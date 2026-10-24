Майнц — Вердер: составы и текстовая трансляция

·20·Спорт
Майнц — Вердер: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: МайнцВердер. Начало матча: 24 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Майнц»: 1. Шволов А., 10. Амири Н., 23. Бекер С., 19. Каси А., 21. да Кошта Д., 7. Ли Джэ Сон, 2. Мвене П., 4. Пош Ш., 48. Потульски К., 6. Сано К., 9. Тиц Ф.

Запасные «Майнц»: 3. Грубер Ф., 17. Холлербах Б., 40. Кинциг М., 11. Кёнигсдёрффер Р., 15. Малони Л., 5. Мартель Э., 47. Накузола Р., 8. Небель П., 30. Видмер С.

Главный тренер «Майнц»: Фишер У.

Стартовый состав «Вердер»: 1. Хейн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регер Ю., 15. Рейс Л., 8. Вайзер М.

Запасные «Вердер»: 18. Динкчи Э., 38. Эревбенаги П., 26. Иттен С., 14. Линен С., 19. Кетан К., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 23. Стальмах Д., 3. Войчик О.

Главный тренер «Вердер»: Тюне Д.

МайнцВердерБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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