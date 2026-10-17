Брентфорд — Ливерпуль: составы и текстовая трансляция

Все 63 Только важное 8

90+5 Жереми Жаке (Ливерпул) ворвался в штрафную и упал после столкновения с игроком соперника, но арбитр показывает, что пенальти нет!

45+9 Данго Уаттара (Брентфорд) оказывается в положении вне игры.

45+8 Трей Ньони (Ливерпуль) пробил издали после точной передачи, но защитник великолепно заблокировал удар.

45+11 Судья дает свисток об окончании первого тайма, и команды уходят в раздевалки.

45+11 Брэдли Баркола попытался обыграть соперников, но защитник отлично сыграл в отборе.

45+8 Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) решил ускорить темп игры с помощью розыгрыша короткого углового.

45+8 После просмотра красной карточки и повтора это абсолютно верное решение! У арбитра Джона Брукса не было другого выбора, кроме как удалить Егора Ярмолюка («Брентфорд»). VAR сработал здесь великолепно!

45+6 Жереми Жаке (Ливерпул) ворвался в штрафную и упал после столкновения с игроком соперника, но арбитр показал, что пенальти нет!

45+6 Спорный эпизод с участием Егора Ярмолюка («Брентфорд») произошел уже давно, но, судя по тому, что главный судья Джон Брукс показывает жест VAR, ему поступила какая-то информация. Он собирается пересмотреть момент, и это может закончиться красной карточкой!

45+4 Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) подал угловой, но один из защитников вовремя сориентировался, высоко выпрыгнул и вынес мяч головой.

45+4 Флориан Виртц («Ливерпуль») пробил с дальнего дистанции в касание, но защитник заблокировал удар. «Ливерпуль» исполнит угловой.

45+4 Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) подал угловой, но никого из партнеров не нашел. Мяч легко выбили из опасной зоны.

45+3 Один из защитников среагировал в последний момент и великолепно прервал передачу Виктора Муньоса («Ливерпуль»). Мяч ушел за пределы поля, и «Ливерпуль» заработал угловой.

45+2 Игор Тьяго (Брентфорд) пытается прорваться вперед, но защитник соперника выбивает мяч. Мяч уходит за пределы поля, и назначен удар от ворот Ливерпуля.

45+1 ПЕНАЛЬТИ НЕТ! Главный судья Джон Брукс после просмотра VAR быстро отменил решение о назначении пенальти. Игроки Ливерпуля очень разгневаны.

45 Комиссар добавил к матчу минимум 6 минут.

44 Гол! Кин Льюис-Поттер («Брентфорд») смело замкнул передачу Игоря Тьяго и мощным ударом с близкого расстояния не оставил шансов Алиссону, вонзив мяч в правую «девятку» ворот! 1:0.

42 ПЕНАЛЬТИ НЕТ! Главный судья Джон Брукс после просмотра VAR быстро отменил решение о назначении пенальти. Игроки «Ливерпуля» в ярости.

41 Проверка VAR пенальти заняла совсем немного времени, и это НЕ ПЕНАЛЬТИ! А игроки «Ливерпуля» в шоке.

41 Радость игроков Ливерпуля была недолгой, так как арбитр сообщил, что пенальти будет проверен с помощью VAR. Надеемся, это не займет много времени.

41 Данго Уаттара (Брентфорд) неосторожно бросился на ногу соперника и ему повезло избежать наказания. Джон Брукс свистнул за фол, но на этот раз не полез за карточкой в карман. Решение судьи очень четкое. Назначен пенальти в ворота Ливерпуля!

40 Игор Тьяго (Брентфорд) сделал очень точную передачу на Джейдона Энтони в штрафную, но Алиссон вовремя вышел и ликвидировал угрозу.

38 Флориан Виртц (Ливерпуль) упал в штрафной площади после борьбы, но судья сразу же пресек все протесты игроков.

37 Флориан Виртц отдал пас Брэдли Барколя («Ливерпуль»), но тот пробил неточно из-за пределов штрафной, и мяч улетел выше перекладины.

36 Данго Уаттара (Брентфорд) попытался продвинуться вперед, но ошибся приеме и потерял мяч. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Ливерпуля введет его в игру.

35 4:4 — общее количество ударов в исполнении обеих команд. Статистика ударов в створ ворот — 0:0.

34 Игор Тьяго (Брентфорд) выполнил опасный прострел в штрафную, но Алиссон забрал мяч.

33 Виталий Янельт (Брентфорд) выполнил острую передачу в центр, но угрозы это не таило. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Ливерпуля введет его в игру.

33 Игор Тьяго (Брентфорд) сыграл очень внимательно в штрафной площади и успел к мячу после розыгрыша штрафного. Он высоко выпрыгнул и пробил головой, но удар вышел неточным, и мяч пролетел значительно выше перекладины.

32 Доминик Собослаи (Ливерпуль) покидает поле из-за травмы. Андони Ираола выпускает на поле Трея Ньони.

32 Доминик Собослаи (Ливерпуль) хочет продолжить игру, но его организм не позволяет!

31 Данго Уаттара (Борнмут) попытался сделать передачу в штрафную на Игоря Тьяго, но защитник вовремя перехватил мяч.

31 Эта желтая карточка была справедливой. Грубый фол в исполнении Брэдли Баркола (Ливерпуль) получился очень жестким, и Джон Брукс без раздумий показал ему «горчичник».

30 Кин Льюис-Поттер (Брентфорд) выполнил передачу в штрафную, решение неплохое, но до цели она не дошла — никто из партнеров по команде не успел к мячу.

28 Данго Уаттара отдал пас партнёру в штрафной, но удар Игора Тьяго (Брентфорд) прошёл чуть рядом с правой штангой.

27 Флориан Виртц (Ливерпуль) сделал передачу в штрафную, но защитники сыграли внимательно и отвели угрозу. Роналд Араухо (Ливерпуль) подобрал отскочивший мяч и пробил издали, но защитник заблокировал удар.

26 Похоже, травма Виктора Муньоса (Ливерпуль) ставит крест на его участии в этом матче.

24 Виктор Муньос («Ливерпуль») нуждается в медицинской помощи, поэтому арбитр остановил игру и позвал врачей на поле.

23 Алексис Мак Аллистер сделал хорошую передачу в штрафную площадь, Александр Исак (Ливерпуль) выпрыгнул выше защитника и пробил головой по мячу, но мяч пролетел выше перекладины ворот.

20 Брэдли Баркола блестяще прорвался сквозь линию обороны Ливерпуля, но удару не хватило точности — мяч с близкого расстояния прошел рядом с левой штангой.

20 Виталий Янельт (Брентфорд) разыграл угловой коротким пасом.

19 Майкл Кайоде (Брентфорд) получил передачу у линии штрафной, но его удар заблокировали. Брентфорд заработал угловой.

16 46:54 – соотношение владения мячом.

15 Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) сыграл на подборе после углового и пробил из-за пределов штрафной, но мяч улетел намного выше перекладины.

15 Доминик Собослаи («Ливерпуль») быстро разыграл угловой коротким пасом.

15 Брэдли Баркола (Ливерпуль) попытался прострелить в штрафную, но мяч был заблокирован. Ливерпуль подаст угловой.

13 Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) сделал длинную передачу вперед, но сильно ударил по мячу, и момент был упущен. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Брентфорда.

12 Это мог быть отличный шанс забить! Майкл Кайоде (Брентфорд) пытался отдать пас на Данго Уаттару, но защитники сыграли внимательно и выбили мяч.

11 Виктор Муньос (Ливерпул) нарушил правила, и Джон Брукс сразу же назначил штрафной удар.

9 Майкл Кайоде (Брентфорд) обладает способностью далеко вбрасывать мяч из аута в штрафную, что может создать очень опасные моменты для его команды.

8 Флориан Виртц нашел в штрафной никем не прикрытого Доминика Собослаи (Ливерпуль), но его мощный удар пролетел выше перекладины.

7 Джейдон Энтони (Брентфорд) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал мяч, и удар не дошел до цели.

7 Брентфорд - Ливерпул. Счет: 0-0. Матиас Йенсен (Брентфорд) разыграл угловой коротким пасом.

6 Матиас Йенсен (Брентфорд) подал угловой, но опасности не последовало. Мяч ушел за пределы поля, и «Брентфорд» заработал еще один угловой.

6 Игор Тьяго (Брентфорд) попытался отдать пас партнёру из-за пределов штрафной, но защитники соперника сыграли на опережение и ликвидировали угрозу. «Брентфорд» подаст угловой.

4 Виктор Муньос почти выходил на ударную позицию, Флориан Виртц (Ливерпуль) попытался отдать разрезающий пас, но защитник отлично среагировал и вовремя заблокировал мяч.

3 Александр Исак (Ливерпуль) оказался в очевидном офсайде, и после того как боковой судья поднял флажок, главный арбитр дал свисток.

1 Флориан Виртц («Ливерпуль») остался очень недоволен тем, что судья остановил игру из-за фола, совершенного в момент владения мячом.

1 Матч только что начался.

19:00 Ливерпуль начинает матч.

19:00 Джон Брукс назначен главным арбитром на этот матч.

19:00 Стартовые составы на этот матч объявлены.