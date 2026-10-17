Брентфорд — Ливерпуль: составы и текстовая трансляция

·39·Спорт
Брентфорд — Ливерпуль: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: БрентфордЛиверпуль. Начало матча: 17 октября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брентфорд»: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 19. Энтони Дж., 27. Янельт В. (капитан), 8. Йенсен М., 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 9. Тьяго И., 4. ван ден Берг С., 6. Ярмолюк Е.

Главный тренер «Брентфорд»: Эндрюс К.

Стартовый состав «Ливерпуль»: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 29. Баркола Б., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 10. Мак Аллистер А., 23. Муньос В., 8. Собослаи Д., 4. ван Дейк В., 7. Вирц Ф.

Главный тренер «Ливерпуль»: Ираола А.

Прямая трансляция1-0 LIVE
90+5
Жереми Жаке (Ливерпул) ворвался в штрафную и упал после столкновения с игроком соперника, но арбитр показывает, что пенальти нет!
45+9
Данго Уаттара (Брентфорд) оказывается в положении вне игры.
45+8
Трей Ньони (Ливерпуль) пробил издали после точной передачи, но защитник великолепно заблокировал удар.
45+11
Судья дает свисток об окончании первого тайма, и команды уходят в раздевалки.
45+11
Брэдли Баркола попытался обыграть соперников, но защитник отлично сыграл в отборе.
45+8
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) решил ускорить темп игры с помощью розыгрыша короткого углового.
45+8🟥
После просмотра красной карточки и повтора это абсолютно верное решение! У арбитра Джона Брукса не было другого выбора, кроме как удалить Егора Ярмолюка («Брентфорд»). VAR сработал здесь великолепно!
45+6
Жереми Жаке (Ливерпул) ворвался в штрафную и упал после столкновения с игроком соперника, но арбитр показал, что пенальти нет!
45+6VAR
Спорный эпизод с участием Егора Ярмолюка («Брентфорд») произошел уже давно, но, судя по тому, что главный судья Джон Брукс показывает жест VAR, ему поступила какая-то информация. Он собирается пересмотреть момент, и это может закончиться красной карточкой!
45+4
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) подал угловой, но один из защитников вовремя сориентировался, высоко выпрыгнул и вынес мяч головой.
45+4
Флориан Виртц («Ливерпуль») пробил с дальнего дистанции в касание, но защитник заблокировал удар. «Ливерпуль» исполнит угловой.
45+4
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) подал угловой, но никого из партнеров не нашел. Мяч легко выбили из опасной зоны.
45+3
Один из защитников среагировал в последний момент и великолепно прервал передачу Виктора Муньоса («Ливерпуль»). Мяч ушел за пределы поля, и «Ливерпуль» заработал угловой.
45+2
Игор Тьяго (Брентфорд) пытается прорваться вперед, но защитник соперника выбивает мяч. Мяч уходит за пределы поля, и назначен удар от ворот Ливерпуля.
45+1VAR
ПЕНАЛЬТИ НЕТ! Главный судья Джон Брукс после просмотра VAR быстро отменил решение о назначении пенальти. Игроки Ливерпуля очень разгневаны.
45
Комиссар добавил к матчу минимум 6 минут.
441-0
Гол! Кин Льюис-Поттер («Брентфорд») смело замкнул передачу Игоря Тьяго и мощным ударом с близкого расстояния не оставил шансов Алиссону, вонзив мяч в правую «девятку» ворот! 1:0.
42VAR
ПЕНАЛЬТИ НЕТ! Главный судья Джон Брукс после просмотра VAR быстро отменил решение о назначении пенальти. Игроки «Ливерпуля» в ярости.
41VAR
Проверка VAR пенальти заняла совсем немного времени, и это НЕ ПЕНАЛЬТИ! А игроки «Ливерпуля» в шоке.
41VAR
Радость игроков Ливерпуля была недолгой, так как арбитр сообщил, что пенальти будет проверен с помощью VAR. Надеемся, это не займет много времени.
41🎯
Данго Уаттара (Брентфорд) неосторожно бросился на ногу соперника и ему повезло избежать наказания. Джон Брукс свистнул за фол, но на этот раз не полез за карточкой в карман. Решение судьи очень четкое. Назначен пенальти в ворота Ливерпуля!
40
Игор Тьяго (Брентфорд) сделал очень точную передачу на Джейдона Энтони в штрафную, но Алиссон вовремя вышел и ликвидировал угрозу.
38
Флориан Виртц (Ливерпуль) упал в штрафной площади после борьбы, но судья сразу же пресек все протесты игроков.
37
Флориан Виртц отдал пас Брэдли Барколя («Ливерпуль»), но тот пробил неточно из-за пределов штрафной, и мяч улетел выше перекладины.
36
Данго Уаттара (Брентфорд) попытался продвинуться вперед, но ошибся приеме и потерял мяч. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Ливерпуля введет его в игру.
35
4:4 — общее количество ударов в исполнении обеих команд. Статистика ударов в створ ворот — 0:0.
34
Игор Тьяго (Брентфорд) выполнил опасный прострел в штрафную, но Алиссон забрал мяч.
33
Виталий Янельт (Брентфорд) выполнил острую передачу в центр, но угрозы это не таило. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Ливерпуля введет его в игру.
33
Игор Тьяго (Брентфорд) сыграл очень внимательно в штрафной площади и успел к мячу после розыгрыша штрафного. Он высоко выпрыгнул и пробил головой, но удар вышел неточным, и мяч пролетел значительно выше перекладины.
32🔁
Доминик Собослаи (Ливерпуль) покидает поле из-за травмы. Андони Ираола выпускает на поле Трея Ньони.
32
Доминик Собослаи (Ливерпуль) хочет продолжить игру, но его организм не позволяет!
31
Данго Уаттара (Борнмут) попытался сделать передачу в штрафную на Игоря Тьяго, но защитник вовремя перехватил мяч.
31🟨
Эта желтая карточка была справедливой. Грубый фол в исполнении Брэдли Баркола (Ливерпуль) получился очень жестким, и Джон Брукс без раздумий показал ему «горчичник».
30
Кин Льюис-Поттер (Брентфорд) выполнил передачу в штрафную, решение неплохое, но до цели она не дошла — никто из партнеров по команде не успел к мячу.
28
Данго Уаттара отдал пас партнёру в штрафной, но удар Игора Тьяго (Брентфорд) прошёл чуть рядом с правой штангой.
27
Флориан Виртц (Ливерпуль) сделал передачу в штрафную, но защитники сыграли внимательно и отвели угрозу. Роналд Араухо (Ливерпуль) подобрал отскочивший мяч и пробил издали, но защитник заблокировал удар.
26
Похоже, травма Виктора Муньоса (Ливерпуль) ставит крест на его участии в этом матче.
24
Виктор Муньос («Ливерпуль») нуждается в медицинской помощи, поэтому арбитр остановил игру и позвал врачей на поле.
23
Алексис Мак Аллистер сделал хорошую передачу в штрафную площадь, Александр Исак (Ливерпуль) выпрыгнул выше защитника и пробил головой по мячу, но мяч пролетел выше перекладины ворот.
20
Брэдли Баркола блестяще прорвался сквозь линию обороны Ливерпуля, но удару не хватило точности — мяч с близкого расстояния прошел рядом с левой штангой.
20
Виталий Янельт (Брентфорд) разыграл угловой коротким пасом.
19
Майкл Кайоде (Брентфорд) получил передачу у линии штрафной, но его удар заблокировали. Брентфорд заработал угловой.
16
46:54 – соотношение владения мячом.
15
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) сыграл на подборе после углового и пробил из-за пределов штрафной, но мяч улетел намного выше перекладины.
15
Доминик Собослаи («Ливерпуль») быстро разыграл угловой коротким пасом.
15
Брэдли Баркола (Ливерпуль) попытался прострелить в штрафную, но мяч был заблокирован. Ливерпуль подаст угловой.
13
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) сделал длинную передачу вперед, но сильно ударил по мячу, и момент был упущен. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Брентфорда.
12
Это мог быть отличный шанс забить! Майкл Кайоде (Брентфорд) пытался отдать пас на Данго Уаттару, но защитники сыграли внимательно и выбили мяч.
11
Виктор Муньос (Ливерпул) нарушил правила, и Джон Брукс сразу же назначил штрафной удар.
9
Майкл Кайоде (Брентфорд) обладает способностью далеко вбрасывать мяч из аута в штрафную, что может создать очень опасные моменты для его команды.
8
Флориан Виртц нашел в штрафной никем не прикрытого Доминика Собослаи (Ливерпуль), но его мощный удар пролетел выше перекладины.
7
Джейдон Энтони (Брентфорд) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал мяч, и удар не дошел до цели.
7
Брентфорд - Ливерпул. Счет: 0-0. Матиас Йенсен (Брентфорд) разыграл угловой коротким пасом.
6
Матиас Йенсен (Брентфорд) подал угловой, но опасности не последовало. Мяч ушел за пределы поля, и «Брентфорд» заработал еще один угловой.
6
Игор Тьяго (Брентфорд) попытался отдать пас партнёру из-за пределов штрафной, но защитники соперника сыграли на опережение и ликвидировали угрозу. «Брентфорд» подаст угловой.
4
Виктор Муньос почти выходил на ударную позицию, Флориан Виртц (Ливерпуль) попытался отдать разрезающий пас, но защитник отлично среагировал и вовремя заблокировал мяч.
3
Александр Исак (Ливерпуль) оказался в очевидном офсайде, и после того как боковой судья поднял флажок, главный арбитр дал свисток.
1
Флориан Виртц («Ливерпуль») остался очень недоволен тем, что судья остановил игру из-за фола, совершенного в момент владения мячом.
1
Матч только что начался.
19:00
Ливерпуль начинает матч.
19:00
Джон Брукс назначен главным арбитром на этот матч.
19:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
19:00
Здравствуйте и добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всем происходящем на поле. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
БрентфордЛиверпульАнглийская Премьер-лига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Раскрыты подробности тайных переговоров между «Манчестер Сити» и АПЛРаскрыты подробности тайных переговоров между «Манчестер Сити» и АПЛ10 октября 11:10«Брентфорд» разгромил лондонский гранд «Челси» со счетом 3:0«Брентфорд» разгромил лондонский гранд «Челси» со счетом 3:019 сентября 07:08«Интер» отклонил предложение на 40 миллионов евро«Интер» отклонил предложение на 40 миллионов евро5 августа 15:36Джордан Хендерсон разорвал контракт с Брентфордом и начинает карьеру в ЧелсиДжордан Хендерсон разорвал контракт с Брентфордом и начинает карьеру в Челси29 июля 19:13Челси нацелен на подписание опытного полузащитника Джордана ХендерсонаЧелси нацелен на подписание опытного полузащитника Джордана Хендерсона28 июля 02:33«Манчестер Юнайтед» практически гарантировал себе путевку в ЛЧ«Манчестер Юнайтед» практически гарантировал себе путевку в ЛЧ28 апреля 11:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...