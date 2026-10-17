В 7-м туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» одержали важные гостевые победы

·63·Спорт
В 7-м туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» одержали важные гостевые победы

В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги два гранда, борющихся за лидерство — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» провели на выезде драматичные и богатые на голы матчи.

Если «горожане» под руководством Энцо Марески преодолели барьер «Ипсвич» со счетом 3:2, то «Ливерпуль» вырвал волевую победу над «Брентфорд» со счетом 2:1 в матче, который хозяева заканчивали вдевятером.

Дубль Холанда и выход Абдукодира Хусанова на поле

«Манчестер Сити» столкнулся на выезде с куда более серьезным сопротивлением, чем ожидалось:

  • Обмен голами: На 19-й минуте Фил Фоден открыл счет, но уже спустя 2 минуты Дайдзэн Маэда восстановил равновесие;

  • Бенефис Эрлинга Холанда: Норвежский бомбардир забил два мяча на 34-й и 69-й минутах, оформив дубль и выведя манкунианцев вперед со счетом 3:1;

  • Выход Абдукодира Хусанова: На 76-й минуте матча тренерский штаб выпустил на поле защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова вместо Матеуша Нунеша. Наш соотечественник помог укрепить линию обороны;

  • Пенальти на последних минутах: На 90-й минуте игрок «Ипсвич» Флеминг четко реализовал 11-метровый штрафной удар, сократив разницу в счете — 3:2.

АПЛ. 7-й тур

«Ипсвич» — «Манчестер Сити» 2:3

Голы: Маэда (21), Флеминг (90, пен) — Фоден (19), Холанд (34, 69).

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш (Хусанов, 76), Диаш, Гвардиол, О'Райли, Андерсон, Ндиайе, Семено, Буадди, Шерки, Холанд.

  • «Ипсвич»: Уолтон, Диоп, О'Ши, Дэвис, Уаттара, Лукич, Энсисо, Филоген-Бидейс, Паласиос, Фатаву, Эмерсон.

Два удаления у «Брентфорд» и воля «Ливерпуль»

В другом напряженном матче тура «Ливерпуль» сначала проигрывал по ходу встречи, но в итоге вырвал победу:

  • Гол в первом тайме: Ближе к концу первой половины (44-я минута) Льюис-Поттер вывел хозяев вперед;

  • Волевой камбэк: Во втором тайме «красные» усилили давление: на 62-й минуте Муньос сравнял счет, а на 70-й минуте Александр Исак забил победный мяч — 1:2;

  • 2 удаления у хозяев: Накал страстей в ходе поединка достиг такого уровня, что команда «Брентфорд» была вынуждена доигрывать матч в составе 9 человек.

«Брентфорд» — «Ливерпуль» 1:2

Голы: Льюис-Поттер (44) — Муньос (62), Исак (70).

  • «Брентфорд»: Келлехер, Кайоде, Шустер, Айер, Диуф, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Янельт, Энтони, Йенсен, Тьяго.

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Араухо, ван Дейк, Жаке, Керкез, Собослаи, Мак Аллистир, Муньос, Вирц, Барколя, Исак.

После очередного тура Премьер-лиги лидирующие команды укрепляют свои позиции, продолжая упорную борьбу в чемпионской гонке.

Manchester CityLiverpoolIpswichBrentford
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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