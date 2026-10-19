«Сейчас я — другая Диёра»: Первое интервью Диёры Келдиеровой после возвращения в большой спорт

·21·Спорт
«Сейчас я — другая Диёра»: Первое интервью Диёры Келдиеровой после возвращения в большой спорт

Чемпионка Олимпийских игр Париж-2024, яркая звезда узбекского спорта Диёра Келдиерова после рождения ребенка и определенного перерыва вновь вернулась в большой спорт.

Заняв высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 52 кг на международном турнире в казахстанском городе Актау, чемпионка по завершении соревнований впервые искренне поделилась мыслями о процессе возвращения в спорт, своем физическом состоянии и материнских чувствах.

«Как мама я стала еще женственнее»: Признание чемпионки

Говоря о своих психологических и физических изменениях, Диёра Келдиерова подчеркнула, что сейчас в ее жизни открылась совершенно новая страница:

  • Новая Диёра: «Откровенно говоря, не могу сказать, что полностью вернулась в ту спортивную форму, которая была до Парижской Олимпиады. Тогда я была другой. Сейчас я совсем другая, новая Диёра — как мама стала еще женственнее. Несмотря на это, чувствую себя очень хорошо», — сказала спортсменка;

  • Важен не результат, а удовольствие: «Просто хочу получать удовольствие от дзюдо. Я искренне люблю дзюдо, живу им, и для меня очень важно то, насколько сильно я наслаждаюсь своим делом»;

  • Материнский долг и любовь: «Для моей дочки самое главное — чтобы я была рядом, прижимала ее к груди. Сейчас ей нужна только ласковая мама. Она еще не понимает, какая я спортсменка, со временем все это осознает», — добавила она.

Чистые победы во всех схватках — серия чистых «иппонов»

Келдиерова продемонстрировала свое высокое мастерство уже на первом после перерыва турнире:

  • Абсолютное превосходство: В поединках, прошедших 17 октября, наша соотечественница досрочно победила всех соперниц до финала оценкой чистый «иппон»;

  • Золотой финал: В решающей схватке она одержала уверенную победу над Фаридой Мирзаевой из Азербайджана и завоевала чемпионский титул;

  • 100 очков в рейтинг: За эту золотую медаль Диёра записала на свой счет ценные 100 очков в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо (ИДжФ).

Напомним, что Диёра Келдиерова, завоевав золотую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, вошла в историю как первая в истории узбекского дзюдо олимпийская чемпионка среди женщин, после чего временно не участвовала в крупных соревнованиях в связи с воспитанием ребенка. Ее триумфальное возвращение вызвало огромную радость у болельщиков.

Диёра КелдиероваОлимпийские игры Париж-2024IJFАктау
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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