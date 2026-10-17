Манчестер Сити — Ипсвич: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Манчестер Сити — Ипсвич. Начало матча: 17 октября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 32. Буадди А., 3. Диаш Р. (капитан), 11. Доку Ж., 47. Фоден Ф., 6. Гехи М., 9. Холанд Э., 8. Ковачич М., 7. Ндиай И., 27. Нунес М., 33. О&#кс27;Райли Н.

Запасные «Манчестер Сити»: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 5. Андерсон Э., 10. Шерки Р., 17. Фернандес Э., 24. Гвардиол Й., 45. Хусанов А., 28. Рульи Х., 42. Семеньо А.

Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.

Стартовый состав «Ипсвич»: 28. Уолтон К., 3. Дэвис Л., 6. Диоп И., 19. Эмерсон, 10. Энсисо Х., 12. Флорентино, 24. Гривз Дж., 38. Маэда Д., 26. О’Ши Д. (капитан), 42. Уаттара А., 25. Паласиос Э.

Запасные «Ипсвич»: 29. Акпом Ч., 47. Кларк Дж., 7. Фатаву И., 9. Флемминг З., 2. Ферлонг Д., 4. Кипре С., 5. Матусива А., 11. Филоген Дж., 37. Схерпен К.

Главный тренер «Ипсвич»: О’Нил Г.