Манчестер Сити — Ипсвич: составы и текстовая трансляция

50🔁
Матео Ковачич покидает поле из-за травмы. Энцо Мареска выпускает Энцо Фернандеса.
48
Флорентино (Ипсвич) отобрл мяч у соперника и бурно возмутился после того, как Фаррах Халлам зафиксировал фол.
46⏱
Фарэй Халлам дал свисток, и начался второй тайм.
45+3⏱
Судья дает свисток об окончании первого тайма, и команды отправляются в раздевалки.
45+2
Лейф Дэвис (Ипсвич) выполнил штрафной удар и сразу разыграл его коротким пасом.
45
Четвертый арбитр показал, что к матчу добавлено 2 минуты.
45
Манчестер Сити контролирует игру за счет коротких передач на небольшой площади. Теперь они ошиблись, потеряли мяч, и ситуация кардинально изменилась.
40
Игроки Манчестер Сити контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
38
В данный момент показатель владения мячом составляет 79:21.
37
Игроки Манчестер Сити демонстрируют комбинационный футбол и пытаются создать голевой момент, но из-за неточной передачи потеряли мяч, так что им придется еще немного подождать.
34⚽2-1
Гол! Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) после передачи Матео Ковачича ворвался в штрафную и великолепным ударом с близкого расстояния поразил нижний левый угол ворот. 2:1.
33
Манчестер Сити заработал угловой.
33
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) принял отличную передачу в штрафной и пробил в левый нижний угол, но защитник заблокировал удар. Отличная защита. Судья дает свисток, Манчестер Сити подает угловой.
32
Фил Фоден («Манчестер Сити») выполнил дальнюю передачу, но Кристиан Уолтон без труда забрал мяч.
32
Фил Фоден (Манчестер Сити) казалось, хотел разыграть штрафной быстро, но решил сделать передачу партнерам в штрафную.
31
Командная игра Манчестер Сити выглядит великолепно, они контролируют мяч за счет множества коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, им нужно проявить терпение.
29
Эмерсон (Ипсвич) был очень близок к голу после мощного удара, но мяч прошел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Манчестер Сити введет его в игру.
28
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) попытался обыграть соперника, после чего мяч был выбит из центральной зоны.
25
Манчестер Сити продолжает игру точными передачами с целью создания новых атакующих возможностей.
24
Фарэй Халлам не остался равнодушным к грубой игре Нико О'Рейли (Манчестер Сити) и дал свисток.
21
Дайзен Маэда принял великолепный разрезающий пас от Абдула Уаттары («Ипсвич») и устремился к воротaм.
21⚽1-1
Гол! Дайзен Маэда (Ипсвич) завладел мячом в штрафной площади и точным ударом в нижний правый угол ворот переиграл вратаря. Он сравнял счёт — 1:1.
21
Ипсвич контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
19⚽1-0
Гол! Жереми Доку прострелил вдоль ворот на Фила Фодена (Манчестер Сити), и тот легко отправил мяч в правый угол. 1:0.
18
Манчестер Сити очень хорошо контролирует игру в центре поля и делает точные передачи.
12
Манчестер Сити доминирует по владению мячом и совершает много коротких передач, но теряет мяч из-за ошибки. Судья и боковой арбитр назначают аут в пользу Ипсвича.
12
Игроки Манчестер Сити короткий пас за пасом вскрывают оборону соперника для быстрой контратаки.
9
Лейф Дэвис (Ипсвич) неудачно подал со штрафного с дальнего расстояния. Защита соперника перехватила мяч.
8
Манчестер Сити удерживает мяч за счет коротких передач и игры в пас.
6
Рубен Диаш (Манчестер Сити) принял мяч после подачи со штрафного и пробил головой в правый нижний угол ворот, но вратарь спас команду великолепным сейвом. Вратарь продемонстрировал потрясающее мастерство.
5
Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) попытался обыграть соперников, но один из защитников сумел отобрать мяч.
4
Игроки Манчестер Сити перепасовываются короткими передачами.
1
Манчестер Сити контролирует мяч, они перепасовываются и ждут удобного момента для удара.
19:02
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнётся. «Ипсвич» разыграет мяч с центра поля.
19:00
Фарай Халлам назначен арбитром на сегодняшний матч, и он постарается отсудить справедливо и без ошибок.
19:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
19:00
Здравствуйте и добро пожаловать на наш текстовый онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всем происходящем на поле. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
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