Как оценили действия Абдукодира Хусанова в матче против «Ипсвича»?

·6·Спорт
Как оценили действия Абдукодира Хусанова в матче против «Ипсвича»?

В очередном туре Английской Премьер-лиги лидирующий «Манчестер Сити» на своем поле одержал волевую и напряженную победу над «Ипсвичем» со счетом 3:2. Этот матч снова оказался в центре внимания узбекских болельщиков — защитник нашей национальной сборной, 22-летний Абдукодир Хусанов вышел на поле в составе «горожан».

Авторитетная международная статистическая платформа Флашскоре по итогам этой встречи официально оценила игру Хусанова наряду со всеми футболистами.

Игра Хусанова в новом амплуа и оценка от Флашскоре

Действия узбекского футболиста на поле и полученный им балл отразились в следующих деталях:

  • Время выхода на поле и позиция: Абдукодир Хусанов вышел на замену на 77-й минуте вместо неожиданно получившего травму Матеуша Нунеша;

  • Надежность на правом фланге: Будучи номинальным центральным защитником, Хусанов занял позицию правого защитника и до самого финального свистка надежно действовал на своем фланге;

  • Рейтинг 6,4 балла: Эксперты и алгоритмы Флашскоре оценили действия нашего соотечественника в 6,4 балла. Интересно, что основной вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма и защитник Нико О'Райли получили ровно такую же оценку — 6,4 балла;

  • Низший показатель: Самую низкую оценку среди хозяев получил Антуан Семено (6,3 балла), вышедший на поле одновременно с Хусановым на 77-й минуте, но не проявивший себя в атаке.

Эрлинг Холанд — абсолютный герой матча

Статус главной звезды в матче в очередной раз доказал норвежский нападающий:

  • 9,3 балла и дубль: Забивший два мяча в матче Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком встречи по версии Флашскоре с оценкой 9,3 балла;

  • Лидеры: Активно действовавший в центре поля Матео Ковачич и открывший счет на 19-й минуте Фил Фоден набрали по 8,4 балла;

  • Последовательность голов: На голы Фодена (19) и Холанда (34, 69) гости ответили мячом Дайдзэна Маэды (21) и голом Зиана Флемминга с пенальти на 90-й минуте.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать

Эта победа позволила «горожанам» сохранить абсолютное преимущество в турнирной таблице:

  • 21 очко: «Манчестер Сити» довел количество своих очков до 21 и уверенно удерживает первое место в таблице Английской Премьер-лиги;

  • «Ипсвич» на 10-й строчке: Оказавшие сопротивление, но уступившие в итоге гости с 9 очками остались на 10-м месте.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиАнглийская Премьер-лигаИпсвич
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как эксперты оценили игру футболистов «Манчестер Сити»?Как эксперты оценили игру футболистов «Манчестер Сити»?Сегодня 21:40В 7-м туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» одержали важные гостевые победыВ 7-м туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» одержали важные гостевые победыСегодня 21:11Манчестер Сити — Ипсвич: составы и текстовая трансляцияМанчестер Сити — Ипсвич: составы и текстовая трансляцияСегодня 17:53Снимут 60 очков? «Манчестер Сити» грозит беспрецедентное наказаниеСнимут 60 очков? «Манчестер Сити» грозит беспрецедентное наказание9 октября 16:50«Челси» готовит крупное наступление по Ҳусанову: отдаст ли «Сити» своего 22-летнего звездного игрока конкуренту?«Челси» готовит крупное наступление по Ҳусанову: отдаст ли «Сити» своего 22-летнего звездного игрока конкуренту?27 сентября 19:37«Ответ суперкомпьютера»: назван будущий чемпион АПЛ, «Тоттенхэм» рухнул!«Ответ суперкомпьютера»: назван будущий чемпион АПЛ, «Тоттенхэм» рухнул!21 сентября 07:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...
Команду Фабио Каннаваро в ноябре ждет еще одно серьезное испытание...