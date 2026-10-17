Как оценили действия Абдукодира Хусанова в матче против «Ипсвича»?
В очередном туре Английской Премьер-лиги лидирующий «Манчестер Сити» на своем поле одержал волевую и напряженную победу над «Ипсвичем» со счетом 3:2. Этот матч снова оказался в центре внимания узбекских болельщиков — защитник нашей национальной сборной, 22-летний Абдукодир Хусанов вышел на поле в составе «горожан».
Авторитетная международная статистическая платформа Флашскоре по итогам этой встречи официально оценила игру Хусанова наряду со всеми футболистами.
Игра Хусанова в новом амплуа и оценка от Флашскоре
Действия узбекского футболиста на поле и полученный им балл отразились в следующих деталях:
Время выхода на поле и позиция: Абдукодир Хусанов вышел на замену на 77-й минуте вместо неожиданно получившего травму Матеуша Нунеша;
Надежность на правом фланге: Будучи номинальным центральным защитником, Хусанов занял позицию правого защитника и до самого финального свистка надежно действовал на своем фланге;
Рейтинг 6,4 балла: Эксперты и алгоритмы Флашскоре оценили действия нашего соотечественника в 6,4 балла. Интересно, что основной вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма и защитник Нико О'Райли получили ровно такую же оценку — 6,4 балла;
Низший показатель: Самую низкую оценку среди хозяев получил Антуан Семено (6,3 балла), вышедший на поле одновременно с Хусановым на 77-й минуте, но не проявивший себя в атаке.
Эрлинг Холанд — абсолютный герой матча
Статус главной звезды в матче в очередной раз доказал норвежский нападающий:
9,3 балла и дубль: Забивший два мяча в матче Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком встречи по версии Флашскоре с оценкой 9,3 балла;
Лидеры: Активно действовавший в центре поля Матео Ковачич и открывший счет на 19-й минуте Фил Фоден набрали по 8,4 балла;
Последовательность голов: На голы Фодена (19) и Холанда (34, 69) гости ответили мячом Дайдзэна Маэды (21) и голом Зиана Флемминга с пенальти на 90-й минуте.
«Манчестер Сити» продолжает лидировать
Эта победа позволила «горожанам» сохранить абсолютное преимущество в турнирной таблице:
21 очко: «Манчестер Сити» довел количество своих очков до 21 и уверенно удерживает первое место в таблице Английской Премьер-лиги;
«Ипсвич» на 10-й строчке: Оказавшие сопротивление, но уступившие в итоге гости с 9 очками остались на 10-м месте.
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