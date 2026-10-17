Как оценили действия Абдукодира Хусанова в матче против «Ипсвича»?

В очередном туре Английской Премьер-лиги лидирующий «Манчестер Сити» на своем поле одержал волевую и напряженную победу над «Ипсвичем» со счетом 3:2. Этот матч снова оказался в центре внимания узбекских болельщиков — защитник нашей национальной сборной, 22-летний Абдукодир Хусанов вышел на поле в составе «горожан».

Авторитетная международная статистическая платформа Флашскоре по итогам этой встречи официально оценила игру Хусанова наряду со всеми футболистами.

Игра Хусанова в новом амплуа и оценка от Флашскоре

Действия узбекского футболиста на поле и полученный им балл отразились в следующих деталях:

Время выхода на поле и позиция: Абдукодир Хусанов вышел на замену на 77-й минуте вместо неожиданно получившего травму Матеуша Нунеша;

Надежность на правом фланге: Будучи номинальным центральным защитником, Хусанов занял позицию правого защитника и до самого финального свистка надежно действовал на своем фланге;

Рейтинг 6,4 балла: Эксперты и алгоритмы Флашскоре оценили действия нашего соотечественника в 6,4 балла . Интересно, что основной вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма и защитник Нико О'Райли получили ровно такую же оценку — 6,4 балла;

Низший показатель: Самую низкую оценку среди хозяев получил Антуан Семено (6,3 балла), вышедший на поле одновременно с Хусановым на 77-й минуте, но не проявивший себя в атаке.

Эрлинг Холанд — абсолютный герой матча

Статус главной звезды в матче в очередной раз доказал норвежский нападающий:

9,3 балла и дубль: Забивший два мяча в матче Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком встречи по версии Флашскоре с оценкой 9,3 балла;

Лидеры: Активно действовавший в центре поля Матео Ковачич и открывший счет на 19-й минуте Фил Фоден набрали по 8,4 балла;

Последовательность голов: На голы Фодена (19) и Холанда (34, 69) гости ответили мячом Дайдзэна Маэды (21) и голом Зиана Флемминга с пенальти на 90-й минуте.

Эта победа позволила «горожанам» сохранить абсолютное преимущество в турнирной таблице: