Кто стал лучшим и худшим игроком «Сити» в матче с участием Хусанова?

·106·Спорт
Кто стал лучшим и худшим игроком «Сити» в матче с участием Хусанова?

В центральном матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» на своем поле уступил французскому «ПСЖ» со счетом 2:4. Действия защитника сборной Узбекистана Абдукодыра Хусанова, отыгравшего все 90 минут в составе «горожан», не остались без внимания международных аналитиков.

Авторитетный статистический портал Флашскоре оценил игру футболистов обеих команд по итогам этого драматичного противостояния.

Показатель Хусанова: Лидер среди защитников

22-летний центральный защитник из Узбекистана стал одним из немногих футболистов хозяев, проведших матч наиболее надежно:

  • Оценка Хусанова: Аналитический портал Флашскоре оценил игру Абдукодыра Хусанова в 6,8 балла;

  • В сравнении с одноклубниками: Данная оценка оказалась самым высоким показателем среди представителей обороны манкунианцев. Хусанову удалось опередить своих опытных партнеров — Рубена Диаша (6,2) и Марка Гехи (6,7);

  • Полные 90 минут на поле: Мареска полностью доверился узбекскому футболисту в серьезном испытании, и тот провел встречу от начала до конца без замен.

Низшие и высшие оценки: Падение Доннаруммы и дубль Холанда

В матче на «Этихаде» показатели в составе «Манчестер Сити» продемонстрировали резкий контраст:

  • Худший игрок матча: Голкипер хозяев Джанлуиджи Доннарумма вытащил из своих ворот 4 мяча и получил самую низкую оценку в команде — 5,0 балла;

  • Лидер «Сити»: Эрлинг Холанд, забивший два гола на 53-й и 75-й минутах и оформивший дубль, был признан лучшим футболистом в составе хозяев с 8,8 балла;

  • Оценки других игроков: Антуан Семеньо — 7,2, Эллиот Андерсон — 6,6, Райан Шерки и Матеуш Нунеш — 6,4 балла;

  • Голы «ПСЖ» принесшие победу: В составе гостей голы забили Дезире Дуэ (13), Усман Дембеле (15), Витинья (32) и Магнес Аклиуш (63).

Следующее испытание «горожан»

По итогам первых двух туров в активе «Манчестер Сити» осталось 3 очка, и команда опустилась в середину турнирной таблицы:

  • Следующий соперник — АЕК: Подопечные Марески проведут матч 3-го тура общего этапа ЛЧ снова на своем поле и примут греческий «АЕК»;

  • Время начала: Эта встреча запланирована на ночь с 21 на 22 октября в 00:00 по ташкентскому времени.

Манчестер СитиПСЖАбдукодыр ХусановФлешскор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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