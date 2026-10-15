Сколько баллов получил Абдукодир Хусанов в матче против «ПСЖ»?

15 октября в рамках Лиги чемпионов состоялась встреча между «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». В матче, прошедшем на манчестерском стадионе «Этихад», гости одержали победу со счетом 4:2. Узбекский защитник Абдукодир Хусанов вышел на поле в составе «Манчестер Сити».

Согласно оценкам футболистов на скриншоте, игра Абдукодира Хусанова была оценена в 6,1 балла. Он действовал в линии обороны своей команды. В матче Эрлинг Холанд забил два гола за «Манчестер Сити», а «ПСЖ» отправил в ворота соперника четыре мяча.