Сколько баллов получил Абдукодир Хусанов в матче против «ПСЖ»?

·231·Спорт
Сколько баллов получил Абдукодир Хусанов в матче против «ПСЖ»?

15 октября в рамках Лиги чемпионов состоялась встреча между «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». В матче, прошедшем на манчестерском стадионе «Этихад», гости одержали победу со счетом 4:2. Узбекский защитник Абдукодир Хусанов вышел на поле в составе «Манчестер Сити».

Согласно оценкам футболистов на скриншоте, игра Абдукодира Хусанова была оценена в 6,1 балла. Он действовал в линии обороны своей команды. В матче Эрлинг Холанд забил два гола за «Манчестер Сити», а «ПСЖ» отправил в ворота соперника четыре мяча.

Манчестер СитиПари Сен-ЖерменАбдукодир ХусановЛига чемпионов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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