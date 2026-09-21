«Ответ суперкомпьютера»: назван будущий чемпион АПЛ, «Тоттенхэм» рухнул!

Ведущая мировая спортивно-статистическая платформа Opta обновила вероятностные прогнозы на итоги текущего сезона Английской Премьер-лиги с помощью своего суперкомпьютера на базе искусственного интеллекта. Анализ последних туров и выступлений команд показал, что «Арсенал» под руководством Микеля Артеты по-прежнему остается главным претендентом номер один в чемпионской гонке. С начала сезона шансы «канониров» на завоевание чемпионства выросли с 38% до рекордных 43,52%. Однако главная угроза, идущая по их пятам — «Манчестер Сити», — практически удвоила свои показатели: вероятность того, что команда Энцо Марески сохранит золотые медали, подскочила с 20,5% до огромных 40,96%.

Таким образом, борьба за корону английского футбола фактически превращается в дуэль всего между двумя гигантами. Другие претенденты — «Ливерпуль» (4,44%), показывающий неожиданные результаты «Брайтон» (3,9%), «Брентфорд» (1,28%), «Челси» (1,03%) и «Манчестер Юнайтед» (0,92%) — ограничены очень скромными цифрами. Главным шоком недели стал «Тоттенхэм»: вероятность чемпионства лондонцев рухнула с 2,9% практически до нуля — 0,04%, а команда скатилась с 7-го места в рейтинге на 17-е.

Итак, за счет каких преимуществ искусственный интеллект Opta ставит «Арсенал» выше «Сити», что стало причиной столь катастрофического падения «Тоттенхэма» и выбыли ли остальные гранды из борьбы?

«Борьба двух фундаментов и кризис «шпор»: главные цифры прогноза Opta

Самые громкие повороты и факты в расчетах суперкомпьютера:

«Арсенал» — абсолютный лидер: вероятность на старте сезона выросла с 38% до 43,52%, и лондонцы укрепили статус главного фаворита турнира;

Стремительный скачок «Манчестер Сити»: «Горожане» подняли свои шансы с 20,5% до 40,96%, сократив отставание от «Арсенала» до минимального (2,56%);

Пассивность «Ливерпуля» и грандов: команда Андони Ираолы идет на 3-м месте лишь с 4,44% шансов, в то время как «Челси» (1,03%) и кризисный «МЮ» (0,92%) остаются в районе 1 процента;

Неожиданные показатели от «Брайтона» и «Брентфорда»: к удивлению специалистов, «Брайтон» (3,9%) и «Брентфорд» (1,28%) были оценены выше «Челси» и «Манчестер Юнайтед»;

Катастрофическое падение «Тоттенхэма»: «Шпоры» фактически выбыли из чемпионской гонки — их показатель рухнул с 2,9% до 0,04%, отправив команду на 17-ю строчку рейтинга.

Итоги сезона АПЛ: рейтинг суперкомпьютера Opta и таблица изменений

Сравнение динамики чемпионских шансов команд:

Клубы и команды Шансы на старте сезона Текущая вероятность (%) Позиция в рейтинге и динамика «Арсенал» 38,0% 43,52% 1-е место (Главный претендент) «Манчестер Сити» 20,5% 40,96% 2-е место (Огромный скачок на +20,46%) «Ливерпуль» — 4,44% 3-е место (Значительно отстают от лидеров) «Брайтон» — 3,90% 4-е место (Неожиданный рост) «Брентфорд» — 1,28% 5-е место «Челси» — 1,03% 6-е место «Манчестер Юнайтед» — 0,92% 7-е место (Показатель ниже 1%) «Тоттенхэм» 2,90% 0,04% 17-е место (Катастрофическое падение)

Футбольный анализ: что говорят эксперты о расчетах Opta?

Основные выводы обозревателей европейского футбола и спортивных математиков:

Двухъядерная АПЛ: тот факт, что более 84% общей вероятности чемпионства приходятся исключительно на «Арсенал» и «Манчестер Сити», означает, что борьба за титул в АПЛ снова выходит на пик интриги;

Усиление машины «Сити»: для подопечных Марески стало традицией прибавлять в темпе во время осенних матчей, а удвоение их шансов объясняется восстановлением стабильности команды;

Оборонительное превосходство «Арсенала»: сухие матчи и хладнокровность в ключевых играх служат главным критерием, по которому алгоритмы отдают предпочтение команде Артеты;

Упадок «Тоттенхэма» и «МЮ»: если ошибки в обороне в Лондоне тянут команду Де Дзерби вниз, то набор «Манчестер Юнайтед» всего 5 очков в 5 турах привел к тому, что искусственный интеллект оценил их шансы ниже 1%.

Обновленные цифры искусственного интеллекта Opta показывают, что текущий сезон АПЛ станет самым напряженным в истории, где судьбу каждого очка будет решать многое.

А как считаете вы, прав ли суперкомпьютер Opta: сможет ли «Арсенал» в этом сезоне наконец обойти «Манчестер Сити» и стать чемпионом АПЛ, или опыт Марески вновь скажет свое слово? Как вы смотрите на то, что «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» оцениваются ниже 1%? Оставляйте свои личные мнения и аналитику в комментариях и делитесь самым интересным статистическим анализом английского футбола со всеми любителями спорта!