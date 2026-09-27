«Челси» готовит крупное наступление по Хусанову: отдаст ли «Сити» своего 22-летнего звездного игрока конкуренту?

·68·Спорт
«Челси» готовит крупное наступление по Хусанову: отдаст ли «Сити» своего 22-летнего звездного игрока конкуренту?

В Английской Премьер-лиге, считающейся самым сложным и конкурентным чемпионатом в мире, разгорается очередной крупный трансферный ажиотаж вокруг узбекского таланта Абдукодира Хусанова. Благодаря стабильной, быстрой и уверенной игре в составе «Манчестер Сити» наш 22-летний центральный защитник привлек внимание ряда авторитетных клубов Туманного Альбиона. По данным влиятельных европейских источников, лондонский «Челси», испытывающий проблемы в центре обороны и пропускающий много голов, планирует заполучить Хусанова уже в январе и доверить управление защитой именно ему на долгие годы.

Кроме того, среди претендентов упоминаются такие команды, как «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут». Однако «Манчестер Сити» не намерен так просто отдавать столь универсального игрока с огромным потенциалом напрямую своему конкуренту: спортивный директор клуба Уго Виана открыто заявил, что Абдукодир вскоре станет одним из лучших защитников мира, и подтвердил, что руководство полностью ему доверяет.

«Зимний план «Челси», интерес клубов АПЛ и решимость «Сити»»: 5 ключевых точек трансфера

Самые важные факты об интересе вокруг Хусанова и позициях клубов:

  • Главная цель «Челси»: Лондонский клуб хочет приобрести Хусанова уже в январе и полностью передоверить ему управление линией обороны;

  • Гранды АПЛ и гонка клубов: Серьезный интерес к 22-летнему защитнику также проявляют «Астон Вилла», «Эвертон» и «Борнмут»;

  • Прочное место в «Манчестер Сити»: Благодаря высокой скорости и универсальности Хусанов уже успел занять прочное место в основном составе команды;

  • Высокая оценка от Уго Вианы: Спортивный директор «Сити» подчеркнул, что верит в превращение узбекского футболиста в сильнейшего защитника современного футбола в будущем;

  • Вероятность продажи посреди сезона очень низка: Руководство «горожан» не намерено отпускать футболиста, на которого возлагает большие надежды, прямым конкурентам.

Трансфер Абдукодира Хусанова: сравнение потребностей «Челси» и позиции «Манчестер Сити»

Таблица показателей зимних трансферных планов лондонцев и подхода манчестерцев:

Критерии и направления

План лондонского «Челси»

Позиция клуба «Манчестер Сити»

Время и цель трансфера

Приобретение уже в январское трансферное окно

Сохранение основного игрока посреди сезона

Тактическая необходимость в команде

Большое количество пропущенных голов и нехватка атлетичного защитника в центре

Универсальный, быстрый и надежный опорный игрок в обороне

Роль, предлагаемая футболисту

Долгосрочный главный лидер центра защиты

Основной состав команды и абсолютная опора на будущее

Оценка руководства и спортивного директора

Цель №1 на зимнем трансферном рынке

«Мы верим, что он станет лучшим защитником мира»

Вероятность осуществления трансфера

Подготовка крупного финансового предложения

Очень низкая; продажа напрямую конкуренту не планируется

Футбольная экспертиза: Почему Хусанова практически невозможно забрать из «Сити»?

Выводы экспертов английского футбола, трансферных инсайдеров и тактических обозревателей:

  • «Эталон современного защитника»: Главные преимущества Хусанова — высокое мастерство единоборств, хладнокровие при выборе позиции и невероятная скорость бега; для команд АПЛ, играющих с высокой линией обороны, такой защитник на вес золота, поэтому «Челси» изо всех сил стремится заполучить его;

  • «Стратегический проект «Манчестер Сити»»: Заявление Уго Вианы — это не просто похвала, а официальный сигнал, направленный на трансферный рынок; клуб считает 22-летнего футболиста ключевой фигурой проекта развития, и его отпускание в стан соперника по ходу сезона противоречит их чемпионским планам;

  • Правильная среда для футболиста: Хусанов в настоящее время имеет регулярную игровую практику в окружении тренерского штаба высочайшего уровня и звездных футболистов; пока ситуация развивается в таком русле, ни у футболиста, ни у клуба нет серьезной необходимости менять решение в январе.

А как считаете вы, Абдукодиру Хусанову лучше остаться в «Манчестер Сити» и еще больше укрепить свои позиции, или перейти в «Челси» и стать безоговорочным лидером обороны лондонского клуба? Сможет ли наш 22-летний соотечественник в ближайшие 2-3 года стать самым дорогим центральным защитником мира? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим громким трансферным анализом, посвященным гордости узбекского футбола, со всеми болельщиками!

Абдукодир ХусановМанчестер СитиЧелсиАнглийская Премьер‑лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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