Вечер сенсаций и нокаутов: результаты главного карда UFC Фигхт Нигхт 287

В столице Франции Париже завершился турнир «UFC Фигхт Нигхт 287», подаривший множество неожиданных результатов и яростных противостояний. На этом вечере бескомпромиссных боев выступили представители нашего региона, в том числе наш соотечественник Нурсултон Рузибоев и боец из Таджикистана Мухаммад Наимов, а также сильнейшие нокаутеры Европы. Кульминацией турнира стали поединки главного карда, запомнившиеся молниеносными нокаутами уже в первом раунде и спорными судейскими решениями.

Противостояние Рузибоева с Пейджем и неожиданные удары

Главным событием турнира, за которым следили миллионы узбекистанских болельщиков, стал бой в среднем весе:

Бой Майкл Пейдж – Нурсултон Рузибоев: Наш соотечественник стойко провел все 3 раунда против британского мастера ударной техники. Хотя Нурсултон несколько раз успешно провел тейкдауны, Пейдж умело контролировал дистанцию и вырвал победу решением судей (29:28), прервав победную серию Рузибоева;

Неудачный вечер для бойцов из Центральной Азии: Выступающий в полулегком весе таджикистанский боец Мухаммад Наимов оказался бессилен против опасного бельгийского бойца Лосена Кейты — Кейта одержал сенсационную победу, нокаутировав соперника техническим нокаутом уже в первом раунде.

Яростные нокауты в 1-м раунде: Дебютанты на вершине

Самым запоминающимся моментом карда для французских фанатов стали смелые выступления местных звезд:

Фантастический дебют Саладина Парнасса: Одна из самых именитых звезд европейского ММА Саладин Парнасс уже в своем первом бою в UFC одержал жуткий нокаутом над ветераном лиги, опытным Дэном Хукером, заявив о себе в организации громким заявлением;

Молниеносный удар Акселя Солы: В еще одном поединке легкого веса Аксель Сола нокаутировал своего соотечественника Фареса Зиама в первом раунде, резко укрепив свои позиции в дивизионе.

UFC Фигхт Нигхт 287: Официальные результаты главного карда

Все центральные поединки вечера завершились следующим образом:

Легкий вес: Саладин Парнасс победил Дэна Хукера нокаутом в 1-м раунде;

Легкий вес: Аксель Сола одержал победу над Фаресом Зиамом нокаутом в 1-м раунде;

Средний вес: Майкл Пейдж победил Нурсултона Рузибоева единогласным решением судей (по очкам);

Полусредний вес: Даниил Донченко одолел Пунахеле Сориано решением судей (по очкам);

Полулегкий вес: Кертис Кэмпбелл победил Тревора Пика удушающим приемом в 3-м раунде;

Полулегкий вес: Лосен Кейта выиграл у Мухаммада Наимова техническим нокаутом в 1-м раунде.

А кто, по вашему мнению, стал самым ярким бойцом турнира в Париже — ворвавшийся в мир UFC нокаутом Дэна Хукера Саладин Парнасс или Майкл Пейдж? Что вы думаете об участии нашего соотечественника Нурсултона Рузибоева в этот вечер и судейском решении? Оставляйте свои мысли в комментариях!