Магомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжается

Не знающий поражений Магомед Тучалов в своем первом бою в UFC столкнулся с непростым соперником. Бразилец Брендсон Рибейро оказал ему серьезное сопротивление в первом раунде, однако 26-летний атлет сумел переломить ход поединка.

По итогам трех раундов все судьи вынесли единогласное решение. Таким образом, представляющий ОАЭ Тучалов начал свою карьеру в крупнейшей ММА-лиге с победы и сохранил идеальный результат в профессиональном рекорде.

С Кавказа через Дубай в UFC

Магомед Тучалов родом из Махачкалы (Дагестан, Россия), сейчас он живет в Дубае и выступает под флагом ОАЭ. Согласно официальным данным UFC, до своего дебюта в октагоне он провел шесть боев и во всех одержал победы.

Тучалов досрочно победил всех своих предыдущих шестерых соперников:

пять нокаутов или технических нокаутов;

один сабмишн;

ни одного боя, дошедшего до судейского решения.

Поэтому его встреча с опытным Рибейро стала не просто дебютом в UFC, а первым серьезным испытанием, показавшим, как Тучалов ведет себя в долгом и сложном бою.

Дебют начался непросто

Поединок в полутяжелом весе на турнире UFC в Абу-Даби поначалу пошел не по сценарию Тучалова. Рибейро в первом раунде начал прессинговать и опасными ударами вынудил дебютанта действовать осторожно.

Однако Тучалов не стал суетиться. Со второго раунда он начал лучше контролировать дистанцию, переводить соперника в партер и использовать свое физическое преимущество.

Главным достижением Тучалова стало то, что после трудных стартовых минут он скорректировал план и перехватил контроль над боем.

В третьем раунде представитель ОАЭ, применив навыки дзюдо и борьбы, несколько раз перевел Рибейро на канвас. Он даже пытался завершить бой досрочно приемом «кимура», но бразилец продержался до финального гонга.

Судьи вынесли единогласное решение

После трех раундов все трое судей признали победителем Тучалова. Официальный счет — трижды 29:28.

Показатель Магомед Тучалов Брендсон Рибейро Рекорд до боя 6–0 17–10 Результат Победа Поражение Судейские записки 29:28, 29:28, 29:28 — Длительность боя 3 раунда 3 раунда Новый рекорд 7–0 17–11

Таким образом, Тучалов впервые в карьере прошел всю дистанцию до судейского решения. На этот раз он не смог нокаутировать оппонента, но продемонстрировал способность держать темп на протяжении трех раундов, выходить из сложных ситуаций и тактически адаптироваться.

Опыт Рибейро не помог

Брендсон Рибейро имел опыт выступлений в октагоне UFC и боев против соперников высокого уровня. Бразильский атлет подошел к встрече с 17 победами и 10 поражениями. UFC также представлял его как опытного и опасного соперника для Тучалова.

Хотя Рибейро использовал свой опыт в первом раунде, в последующие минуты он не нашел ответа на физическое давление и работу Тучалова в партере. В итоге он потерпел 11-е поражение в профессиональной карьере.

7–0: теперь начинаются настоящие испытания

Сложно сказать, что дебют Тучалова в UFC прошел идеально: он столкнулся с проблемами в первом раунде и впервые довел бой до судейского решения. Но именно этот факт повышает ценность победы.

Он ответил на следующие важные вопросы:

показал, что не теряется под давлением;

доказал, что способен выдержать темп трех раундов;

продемонстрировал, что является не только нокаутером;

сумел использовать преимущество в борьбе даже на уровне UFC.

Теперь рекорд Тучалова — 7 боев, 7 побед. Однако первая победа в UFC — это не вершина, а лишь входной билет. По мере того как соперники будут становиться сильнее, его ошибки в защите в стойке будут подвергаться еще более суровой проверке.

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