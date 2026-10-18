Борнмут — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

·32·Спорт
Борнмут — Сандерленд: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: БорнмутСандерленд. Начало матча: 18 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Борнмут»: 1. Петрович Д., 12. Адамс Т., 10. Кристи Р., 4. Кук Л., 9. Эванилсон, 5. Хилл Дж., 37. Раян, 14. Силва А., 15. Смит А., 16. Тавернье М., 3. Трюффер А.

Главный тренер «Борнмут»: Роуз М.

Стартовый состав «Сандерленд»: 22. Руфс Р., 15. Альдерете О., 4. Дансо К., 32. Хьюм Т., 28. Ле Фе Э., 17. Мандава Р., 20. Мукиеле Н., 11. Ригг К., 27. Садики Н., 57. Тутеров Т., 34. Джака Г.

Главный тренер «Сандерленд»: Ле Брис Р.

БорнмутСандерлендАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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