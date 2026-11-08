Неожиданная сенсация в АПЛ: «Челси» уступил «Сандерленду» на выезде
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- В 10-м туре Английской Премьер-лиги клуб «Челси» в гостях уступил «Сандерленду» со счетом 0:1.
- Единственный гол в матче на 36-й минуте забил Энцо Ле Фе с пенальти.
- После этого результата «Челси» с 16 очками опустился на 5-е место в турнирной таблице, покинув четверку лидеров.
- Хозяева же набрали 8 очков за победу и поднялись на 18-ю строчку.
В 10-м туре Английской Премьер-лиги был зафиксирован неожиданный для болельщиков результат. Лондонский «Челси», идущий в числе лидеров турнира, в гостях уступил «Сандерленду», находящемуся в нижней части турнирной таблицы, со счетом 0:1.
Примечательно, что «черные коты» становятся по-настоящему неудобным соперником для лондонцев: в прошлом сезоне «Челси» проиграл этой команде в обоих очных противостояниях. Это поражение лишь подтвердило сложившуюся традицию.
Решающий пенальти Ле Фе и давление на «Стэдиум оф Лайт»
Встреча прошла под знаком активного прессинга и ожесточенной борьбы со стороны хозяев поля:
Пенальти на 36-й минуте: На 35-й минуте первого тайма Леви Колвилл нарушил правила в своей штрафной площади и получил желтую карточку. На 36-й минуте Энцо Ле Фе хладнокровно реализовал назначенный пенальти, открыв счет — 1:0;
Дождь из желтых карточек: В ходе игры, изобиловавшей жесткими стыками, арбитр показал футболистам в общей сложности 9 желтых карточек (4 игрока «Челси» и 5 игроков хозяев были наказаны);
Замены Алонсо не помогли: Хотя во втором тайме главный тренер лондонцев Хаби Алонсо выпустил на поле таких атакующих игроков, как Эстевао, Мало Гюсто, Уэлбек и Кенда, взломать организованную оборону «Сандерленда» не удалось.
Протокол матча и составы
АПЛ. 10-й тур
«Сандерленд» — «Челси» 1:0
8 ноября, стадион «Стэдиум оф Лайт»
Гол: Ле Фе (36, пен.).
Предупреждения: Ахока (21), Колвилл (35), Мьоне (50), Бробби (53), Нету (55), Кайседо (76), О'Найен (90), Фофана (90+2), Ангуло (90+4).
«Сандерленд»: Руфс, Мьоне, Мукиеле, О'Найен, Мандава, Джака (Ахока, 4), Садики, Хьюм, Тальби (Ангуло, 88), Ле Фе (Ригг, 88), Бробби (Изидор, 67).
«Челси»: Пендерс, Палестра (Гюсто, 62), Фофана, Колвилл (Эстевао, 46), Чаварриа (Кенда, 79), Кайседо, Хендерсон (Эмега, 79), Лавия, Палмер, Роджерс, Нету (Уэлбек, 62).
Изменения в турнирной таблице
Эта неожиданная неудача существенно ударила по позициям лондонской команды в лиге:
«Челси» покинул четверку сильнейших: Команда, имеющая в активе 16 очков, опустилась на 5-е место, уступив свое место в зоне Лиги чемпионов «Ливерпулю» (18 очков);
«Сандерленд» выбирается из зоны вылета: Добыв сенсационные три очка, хозяева довели свой счет до 8 баллов и поднялись с последнего 20-го места на 18-ю строчку.
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