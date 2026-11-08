Неожиданная сенсация в АПЛ: «Челси» уступил «Сандерленду» на выезде

·57·Спорт
Неожиданная сенсация в АПЛ: «Челси» уступил «Сандерленду» на выезде
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В 10-м туре Английской Премьер-лиги клуб «Челси» в гостях уступил «Сандерленду» со счетом 0:1.
  • Единственный гол в матче на 36-й минуте забил Энцо Ле Фе с пенальти.
  • После этого результата «Челси» с 16 очками опустился на 5-е место в турнирной таблице, покинув четверку лидеров.
  • Хозяева же набрали 8 очков за победу и поднялись на 18-ю строчку.

В 10-м туре Английской Премьер-лиги был зафиксирован неожиданный для болельщиков результат. Лондонский «Челси», идущий в числе лидеров турнира, в гостях уступил «Сандерленду», находящемуся в нижней части турнирной таблицы, со счетом 0:1.

Примечательно, что «черные коты» становятся по-настоящему неудобным соперником для лондонцев: в прошлом сезоне «Челси» проиграл этой команде в обоих очных противостояниях. Это поражение лишь подтвердило сложившуюся традицию.

Решающий пенальти Ле Фе и давление на «Стэдиум оф Лайт»

Встреча прошла под знаком активного прессинга и ожесточенной борьбы со стороны хозяев поля:

  • Пенальти на 36-й минуте: На 35-й минуте первого тайма Леви Колвилл нарушил правила в своей штрафной площади и получил желтую карточку. На 36-й минуте Энцо Ле Фе хладнокровно реализовал назначенный пенальти, открыв счет — 1:0;

  • Дождь из желтых карточек: В ходе игры, изобиловавшей жесткими стыками, арбитр показал футболистам в общей сложности 9 желтых карточек (4 игрока «Челси» и 5 игроков хозяев были наказаны);

  • Замены Алонсо не помогли: Хотя во втором тайме главный тренер лондонцев Хаби Алонсо выпустил на поле таких атакующих игроков, как Эстевао, Мало Гюсто, Уэлбек и Кенда, взломать организованную оборону «Сандерленда» не удалось.

Протокол матча и составы

  • АПЛ. 10-й тур

    «Сандерленд» — «Челси» 1:0

    8 ноября, стадион «Стэдиум оф Лайт»

    Гол: Ле Фе (36, пен.).

    Предупреждения: Ахока (21), Колвилл (35), Мьоне (50), Бробби (53), Нету (55), Кайседо (76), О'Найен (90), Фофана (90+2), Ангуло (90+4).

  • «Сандерленд»: Руфс, Мьоне, Мукиеле, О'Найен, Мандава, Джака (Ахока, 4), Садики, Хьюм, Тальби (Ангуло, 88), Ле Фе (Ригг, 88), Бробби (Изидор, 67).

  • «Челси»: Пендерс, Палестра (Гюсто, 62), Фофана, Колвилл (Эстевао, 46), Чаварриа (Кенда, 79), Кайседо, Хендерсон (Эмега, 79), Лавия, Палмер, Роджерс, Нету (Уэлбек, 62).

Изменения в турнирной таблице

Эта неожиданная неудача существенно ударила по позициям лондонской команды в лиге:

  • «Челси» покинул четверку сильнейших: Команда, имеющая в активе 16 очков, опустилась на 5-е место, уступив свое место в зоне Лиги чемпионов «Ливерпулю» (18 очков);

  • «Сандерленд» выбирается из зоны вылета: Добыв сенсационные три очка, хозяева довели свой счет до 8 баллов и поднялись с последнего 20-го места на 18-ю строчку.

Английская Премьер-лигаЧелсиСандерлендХаби Алонсо
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ковентри — Сандерленд: составы и текстовая трансляцияКовентри — Сандерленд: составы и текстовая трансляция31 октября 18:54Сандерленд — Лидс: составы и текстовая трансляцияСандерленд — Лидс: составы и текстовая трансляция25 октября 20:30Борнмут — Сандерленд: составы и текстовая трансляцияБорнмут — Сандерленд: составы и текстовая трансляция18 октября 16:49Алонсо победил «Манчестер Юнайтед»: 3 звезды, обеспечившие победу «Челси»Алонсо победил «Манчестер Юнайтед»: 3 звезды, обеспечившие победу «Челси»31 октября 22:17Что сказал Хаби Алонсо после болезненного поражения от «Ливерпуля»?Что сказал Хаби Алонсо после болезненного поражения от «Ливерпуля»?29 октября 14:12Хаби Алонсо не испугало 10-е место: что он увидел в «Челси»?Хаби Алонсо не испугало 10-е место: что он увидел в «Челси»?6 августа 11:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере