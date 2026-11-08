Неожиданная сенсация в АПЛ: «Челси» уступил «Сандерленду» на выезде

В 10-м туре Английской Премьер-лиги был зафиксирован неожиданный для болельщиков результат. Лондонский «Челси», идущий в числе лидеров турнира, в гостях уступил «Сандерленду», находящемуся в нижней части турнирной таблицы, со счетом 0:1.

Примечательно, что «черные коты» становятся по-настоящему неудобным соперником для лондонцев: в прошлом сезоне «Челси» проиграл этой команде в обоих очных противостояниях. Это поражение лишь подтвердило сложившуюся традицию.

Решающий пенальти Ле Фе и давление на «Стэдиум оф Лайт»

Встреча прошла под знаком активного прессинга и ожесточенной борьбы со стороны хозяев поля:

Пенальти на 36-й минуте: На 35-й минуте первого тайма Леви Колвилл нарушил правила в своей штрафной площади и получил желтую карточку. На 36-й минуте Энцо Ле Фе хладнокровно реализовал назначенный пенальти, открыв счет — 1:0;

Дождь из желтых карточек: В ходе игры, изобиловавшей жесткими стыками, арбитр показал футболистам в общей сложности 9 желтых карточек (4 игрока «Челси» и 5 игроков хозяев были наказаны);

Замены Алонсо не помогли: Хотя во втором тайме главный тренер лондонцев Хаби Алонсо выпустил на поле таких атакующих игроков, как Эстевао, Мало Гюсто, Уэлбек и Кенда, взломать организованную оборону «Сандерленда» не удалось.

Протокол матча и составы

АПЛ. 10-й тур «Сандерленд» — «Челси» 1:0 8 ноября, стадион «Стэдиум оф Лайт» Гол: Ле Фе (36, пен.). Предупреждения: Ахока (21), Колвилл (35), Мьоне (50), Бробби (53), Нету (55), Кайседо (76), О'Найен (90), Фофана (90+2), Ангуло (90+4).

«Сандерленд»: Руфс, Мьоне, Мукиеле, О'Найен, Мандава, Джака (Ахока, 4), Садики, Хьюм, Тальби (Ангуло, 88), Ле Фе (Ригг, 88), Бробби (Изидор, 67).

«Челси»: Пендерс, Палестра (Гюсто, 62), Фофана, Колвилл (Эстевао, 46), Чаварриа (Кенда, 79), Кайседо, Хендерсон (Эмега, 79), Лавия, Палмер, Роджерс, Нету (Уэлбек, 62).

Изменения в турнирной таблице

Эта неожиданная неудача существенно ударила по позициям лондонской команды в лиге: