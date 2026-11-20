4 декабря на великолепной арене Синан Эрдем Доме в Стамбуле (Турция) состоится вечер профессионального бокса — турнир ИБА Элите Пресидент'с Куп. Соревнования начнутся в 17:00.

В главном бою этого престижного турнира наш соотечественник, двукратный олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов выйдет на ринг против филиппинца Родерика Баутисты. Как указано на официальном постере турнира, оба боксера пока не знают поражений на профессиональном ринге: на счету Дусматова 7 побед (7-0), а его филиппинский соперник Баутиста выиграл все 10 своих боев (10-0).

Другие центральные пары карда турнира

В рамках вечера бокса, организованного под эгидой ИБА.PRO и Международной ассоциации бокса (ИБА), помимо противостояния Дусматов — Баутиста, запланирован ряд других интересных поединков:

Ахмедов — Лубкович: непобежденный Ахмедов с рекордом 15-0 против опытного Лубковича (20-1);

Озмен — Галос: Озмен с показателем 5-0 сразится с непобежденным Галосом (8-0);

Касвека — Самадова: в женском поединке Касвека (10-3) выйдет на ринг против Самадовой (1-0).

Бойцовская пара Рекорды спортсменов Статус Хасанбой Дусматов — Родерик Баутиста 7-0 вс 10-0 Главный бой турнира Ахмедов — Лубкович 15-0 вс 20-1 Бой основного карда Озмен — Галос 5-0 вс 8-0 Бой основного карда Касвека — Самадова 10-3 вс 1-0 Женский бой

Как будет распределен призовой фонд в 3 миллиона долларов?

Общий призовой фонд турнира ИБА Пресидент'с Куп составляет 3 миллиона долларов США. Согласно регламенту, установленному организаторами, призеры в 12 весовых категориях среди мужчин будут награждены следующими денежными премиями:

Обладатели золотых медалей (победители): 100 000 долларов;

Обладатели серебряных медалей: 50 000 долларов;

Обладатели бронзовых медалей: 25 000 долларов.

Как вы считаете, сможет ли двукратный олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов 4 декабря одержать уверенную победу над своим непобежденным филиппинским соперником Родериком Баутистой? Оставляйте свои мнения в комментариях!