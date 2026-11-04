Новый чемпионский бой Хасанбоя Дусматова: он выйдет на ринг на престижном турнире в Стамбуле
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- Двукратный победитель Олимпийских игр Хасанбой Дусматов 4 декабря выйдет на ринг за чемпионский пояс на турнире ИБА Пресидент'с Куп в Стамбуле.
- Наш соотечественник проведет 10-раундовый бой против филиппинского боксера Родерика Баутисты в категории второго наилегчайшего веса.
- Данное противостояние состоится в рамках дебютного турнира новой платформы ИБА Элите, объединяющей любителей и профессионалов.
Стали известны подробности следующего ответственного боя яркой звезды узбекского бокса, двукратного победителя Олимпийских игр Хасанбоя Дусматова. Наш мастер кожаной перчатки 4 декабря выйдет на ринг в борьбе за чемпионский пояс на престижном международном турнире ИБА Пресидент'с Куп, который пройдет в турецком городе Стамбул.
Данное противостояние состоится в рамках новой платформы, объединяющей боксеров-любителей и профессионалов в единую систему, и вызывает огромный интерес.
Чемпионский бой и соперник: против кого будет драться Дусматов?
Формат поединка и выбор соперника в Стамбуле имеют важное значение:
Кто соперник? Противостоять нашему соотечественнику будет искусный филиппинский мастер кожаной перчатки Родерик Баутиста;
Статус боя: Этот 10-раундовый поединок в первом наилегчайшем весе пройдет за чемпионский пояс ИБА.Pro;
Финал в Стамбуле: Бой с участием Дусматова станет кульминационным событием турнира 4 декабря.
Новый проект — ИБА Элите и призовой фонд в 3 миллиона долларов
Турнир ИБА Пресидент'с Куп пройдет с 27 ноября по 4 декабря и откроет новую страницу в мировом боксе:
Объединяющая платформа: Этот турнир является дебютным соревнованием новой международной платформы под названием ИБА Элите, целью которой является объединение профессиональных и любительских боксеров на единой конкурентной арене;
Общий призовой фонд: Общий призовой фонд соревнований составляет 3 миллиона долларов США;
Награды для победителей: В 12 весовых категориях среди мужчин:
Обладатели золотых медалей (чемпионы) — 100 000 долларов;
Обладатели серебряных медалей — 50 000 долларов;
Обладатели бронзовых медалей — 25 000 долларов в качестве денежного вознаграждения.
Борьба двукратного олимпийского чемпиона Хасанбоя Дусматова за новый пояс, несомненно, будет находиться в центре внимания узбекской и международной боксерской общественности.
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