Новый чемпионский бой Хасанбоя Дусматова: он выйдет на ринг на престижном турнире в Стамбуле

Стали известны подробности следующего ответственного боя яркой звезды узбекского бокса, двукратного победителя Олимпийских игр Хасанбоя Дусматова. Наш мастер кожаной перчатки 4 декабря выйдет на ринг в борьбе за чемпионский пояс на престижном международном турнире ИБА Пресидент'с Куп, который пройдет в турецком городе Стамбул.

Данное противостояние состоится в рамках новой платформы, объединяющей боксеров-любителей и профессионалов в единую систему, и вызывает огромный интерес.

Чемпионский бой и соперник: против кого будет драться Дусматов?

Формат поединка и выбор соперника в Стамбуле имеют важное значение:

Кто соперник? Противостоять нашему соотечественнику будет искусный филиппинский мастер кожаной перчатки Родерик Баутиста ;

Статус боя: Этот 10-раундовый поединок в первом наилегчайшем весе пройдет за чемпионский пояс ИБА.Pro ;

Финал в Стамбуле: Бой с участием Дусматова станет кульминационным событием турнира 4 декабря.

Новый проект — ИБА Элите и призовой фонд в 3 миллиона долларов

Турнир ИБА Пресидент'с Куп пройдет с 27 ноября по 4 декабря и откроет новую страницу в мировом боксе:

Объединяющая платформа: Этот турнир является дебютным соревнованием новой международной платформы под названием ИБА Элите , целью которой является объединение профессиональных и любительских боксеров на единой конкурентной арене;

Общий призовой фонд: Общий призовой фонд соревнований составляет 3 миллиона долларов США ;

Награды для победителей: В 12 весовых категориях среди мужчин: Обладатели золотых медалей (чемпионы) — 100 000 долларов ; Обладатели серебряных медалей — 50 000 долларов ; Обладатели бронзовых медалей — 25 000 долларов в качестве денежного вознаграждения.



Борьба двукратного олимпийского чемпиона Хасанбоя Дусматова за новый пояс, несомненно, будет находиться в центре внимания узбекской и международной боксерской общественности.