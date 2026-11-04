Новый чемпионский бой Хасанбоя Дусматова: он выйдет на ринг на престижном турнире в Стамбуле

·6·Спорт
Новый чемпионский бой Хасанбоя Дусматова: он выйдет на ринг на престижном турнире в Стамбуле
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  • Двукратный победитель Олимпийских игр Хасанбой Дусматов 4 декабря выйдет на ринг за чемпионский пояс на турнире ИБА Пресидент'с Куп в Стамбуле.
  • Наш соотечественник проведет 10-раундовый бой против филиппинского боксера Родерика Баутисты в категории второго наилегчайшего веса.
  • Данное противостояние состоится в рамках дебютного турнира новой платформы ИБА Элите, объединяющей любителей и профессионалов.

Стали известны подробности следующего ответственного боя яркой звезды узбекского бокса, двукратного победителя Олимпийских игр Хасанбоя Дусматова. Наш мастер кожаной перчатки 4 декабря выйдет на ринг в борьбе за чемпионский пояс на престижном международном турнире ИБА Пресидент'с Куп, который пройдет в турецком городе Стамбул.

Данное противостояние состоится в рамках новой платформы, объединяющей боксеров-любителей и профессионалов в единую систему, и вызывает огромный интерес.

Чемпионский бой и соперник: против кого будет драться Дусматов?

Формат поединка и выбор соперника в Стамбуле имеют важное значение:

  • Кто соперник? Противостоять нашему соотечественнику будет искусный филиппинский мастер кожаной перчатки Родерик Баутиста;

  • Статус боя: Этот 10-раундовый поединок в первом наилегчайшем весе пройдет за чемпионский пояс ИБА.Pro;

  • Финал в Стамбуле: Бой с участием Дусматова станет кульминационным событием турнира 4 декабря.

Новый проект — ИБА Элите и призовой фонд в 3 миллиона долларов

Турнир ИБА Пресидент'с Куп пройдет с 27 ноября по 4 декабря и откроет новую страницу в мировом боксе:

  • Объединяющая платформа: Этот турнир является дебютным соревнованием новой международной платформы под названием ИБА Элите, целью которой является объединение профессиональных и любительских боксеров на единой конкурентной арене;

  • Общий призовой фонд: Общий призовой фонд соревнований составляет 3 миллиона долларов США;

  • Награды для победителей: В 12 весовых категориях среди мужчин:

    • Обладатели золотых медалей (чемпионы) — 100 000 долларов;

    • Обладатели серебряных медалей — 50 000 долларов;

    • Обладатели бронзовых медалей — 25 000 долларов в качестве денежного вознаграждения.

Борьба двукратного олимпийского чемпиона Хасанбоя Дусматова за новый пояс, несомненно, будет находиться в центре внимания узбекской и международной боксерской общественности.

Хасанбой ДусматовIBA President's CupБоксIBA Elite
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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