Выйдет ли Баходир Джалолов на ринг в рамках нового турнира ИБА Пресидент'с Куп в Стамбуле?

Международная ассоциация бокса (ИБА) организует в турецком Стамбуле новый престижный турнир — ИБА Пресидент'с Куп. Соревнования, которые пройдут с 27 ноября по 4 декабря, привлекают внимание спортивной общественности своим внушительным призовым фондом и участием звездных боксеров.

Один из главных поводов для обсуждения вокруг турнира связан с появлением на официальных промо-постерах изображения двукратного олимпийского чемпиона, знаменитого узбекского боксера-тяжеловеса Баходира Джалолова.

Ожидаемое возвращение Джалолова и интрига на афише

Ситуация с возможным участием звезды узбекского бокса в этом турнире выглядит следующим образом:

Место в промо-материалах: На официальных постерах, опубликованных организаторами, Баходир Джалолов представлен как одна из центральных звезд;

Официальной информации пока нет: На данный момент ни Федерация бокса Узбекистана, ни сам боксер официально не сообщали об участии в данном турнире;

Фактор интереса: Выступление чемпиона, который после завоевания второго олимпийского золота совмещает карьеру в любительском и профессиональном боксе, на этой новой платформе, несомненно, станет большим событием для болельщиков.

12 весовых категорий и призовой фонд в 100 тысяч долларов

Турнир ИБА Пресидент'с Куп, организованный по инициативе главы ИБА Умара Кремлева, отличается следующими аспектами:

Весовые категории: Поединки пройдут в 12 весовых категориях с участием сильнейших боксеров;

Призовые на пьедестале: 1-е место (Золото): 100 000 долларов США; 2-е место (Серебро): 50 000 долларов США; 3-е место (Бронза): 25 000 долларов США;

Формат турнира: Ожидается, что высокие финансовые стимулы и рейтинговые очки соберут на стамбульском ринге лучших мастеров кожаной перчатки со всего мира.

Стамбульские поединки могут стать для Баходира Джалолова очередной возможностью продемонстрировать свою гегемонию на большой международной арене и еще раз подарить болельщикам яркие бои.