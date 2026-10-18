Милан — Аталанта: составы и текстовая трансляция

·52·Спорт
Милан — Аталанта: составы и текстовая трансляция

Серия А: МиланАталанта. Начало матча: 18 октября, 21:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М. (капитан), 21. Чуквуэзе С., 5. Де Винтер К., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.

Стартовый состав «Аталанта»: 29. Карнезекки М., 16. Белланова Р., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон (капитан), 23. Колашинац С., 31. Кристенсен Р., 90. Крстович Н., 8. Пашалич М., 11. Роу Дж., 10. Самарджич Л.

Главный тренер «Аталанта»: Сарри М.

Прямая трансляция LIVE
7
Штрафной удар исполнил Лука Модрич («Милан»), но защитники выбили мяч.
7
Томас Кристенсен (Аталанта) фолит. Судья дает свисток и фиксирует нарушение. АС Милан получает право на штрафной удар. Посмотрим, как они извлекут выгоду из этой ситуации.
6
Шарль Де Кетеларе (Аталанта) должен был понимать, что такое действие противоречит правилам. Он сыграл против соперника слишком неосторожно, и у Даниэле Киффи не оставалось другого выбора, кроме как дать свисток.
1
Матч начался, дан старт первому тайму.
21:01
Игроки на поле, и «Милан» начинает матч.
21:01
Даниеле Киффи назначен главным арбитром сегодняшнего матча, он постарается отсудить справедливо и избежать ошибок.
21:01
Стартовые составы на этот матч объявлены.
21:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам все события на поле максимально точно. Приятного просмотра.
МиланАталантаСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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