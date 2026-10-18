Милан — Аталанта: составы и текстовая трансляция

Серия А: Милан — Аталанта. Начало матча: 18 октября, 21:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Милан»: 16. Меньян М. (капитан), 21. Чуквуэзе С., 5. Де Винтер К., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.

Главный тренер «Милан»: Аморим Р.

Стартовый состав «Аталанта»: 29. Карнезекки М., 16. Белланова Р., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон (капитан), 23. Колашинац С., 31. Кристенсен Р., 90. Крстович Н., 8. Пашалич М., 11. Роу Дж., 10. Самарджич Л.

Главный тренер «Аталанта»: Сарри М.