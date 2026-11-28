Гукеш Доммараджу извинился перед Жавохиром Синдаровым после 3-й партии
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- После третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам в Женеве индиец Гукеш Доммараджу извинился перед узбекским Жавохиром Синдаровым.
- Во время партии, длившейся 60 ходов и завершившейся вничьюю, Гукеш извинился за то, что кашлял и доставил неудобства сопернику.
- Жавохир Синдаров принял извинение индийского гроссмейстера, отметив, что никаких проблем нет.
После третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в швейцарской Женеве, действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу извинился перед претендентом из Узбекистана Жавохиром Синдаровым. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЭ).
Искренний диалог у шахматной доски
В видеоролике, опубликованном на официальной странице федерации в Instagram, запечатлен короткий разговор между соперниками после того, как напряженная партия, продлившаяся 60 ходов, завершилась вничью. Как выяснилось, Гукеш извинился за то, что во время игры кашлял и доставил неудобства сопернику:
«Мне правда очень жаль из-за моего кашля», — сказал индийский гроссмейстер.
«Никаких проблем», — искренне ответил Жавохир Синдаров.
Пресс-служба ФИДЭ отметила взаимное уважение двух молодых звезд, прокомментировав этот ролик словами «Два джентльмена после партии».
Детали матча и следующая партия
На данный момент в борьбе за мировую корону в Женеве сохраняется равновесие, и узбекского гроссмейстера ждет важная поддержка:
Показатели
Официальные данные
Результат 3-й партии
Ничья на 60-м ходу
Общий счет матча
1,5 : 1,5 (все три партии завершились вничью)
Дата и цвета 4-й партии
Сегодня, 28 ноября (Гукеш играет белыми, Синдаров — черными)
Особая поддержка
В Женеве Жавохира Синдарова лично поддерживает лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева
Как вы думаете, какую тактику выберет Жавохир Синдаров, играя черными фигурами против действующего чемпиона мира Гукеша в 4-й партии, которая состоится сегодня, 28 ноября?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за узбекскими шахматами и матчами за звание чемпиона мира в Женеве!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…