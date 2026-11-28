После третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в швейцарской Женеве, действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу извинился перед претендентом из Узбекистана Жавохиром Синдаровым. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЭ).

Искренний диалог у шахматной доски

В видеоролике, опубликованном на официальной странице федерации в Instagram, запечатлен короткий разговор между соперниками после того, как напряженная партия, продлившаяся 60 ходов, завершилась вничью. Как выяснилось, Гукеш извинился за то, что во время игры кашлял и доставил неудобства сопернику:

«Мне правда очень жаль из-за моего кашля», — сказал индийский гроссмейстер. «Никаких проблем», — искренне ответил Жавохир Синдаров.

Пресс-служба ФИДЭ отметила взаимное уважение двух молодых звезд, прокомментировав этот ролик словами «Два джентльмена после партии».