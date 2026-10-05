Новая глава в жизни звезды шахмат: Нодирбек Абдусатторов женится

·154·Спорт
Новая глава в жизни звезды шахмат: Нодирбек Абдусатторов женится

В жизни яркой звезды узбекских шахмат, одного из сильнейших молодых гроссмейстеров мирового масштаба Нодирбека Абдусатторова происходит незабываемое и радостное событие. 22-летний гроссмейстер, являющийся чемпионом мира по шахматам и победителем множества престижных международных турниров, создает семью.

В социальных сетях распространились первые фотографии с церемонии обручения молодой пары, вызвав искренние поздравления широкой общественности, болельщиков и преданных спорту людей.

Исторические достижения перед свадьбой и признание Президента

Это радостное событие происходит вслед за очередными грандиозными успехами шахматиста в спорте и высоким признанием на государственном уровне:

  • Подарок Президента: Несколько дней назад за достойную защиту чести Узбекистана на международной арене и достижение исторических результатов главой нашего государства молодому гроссмейстеру были торжественно вручены денежная премия в размере 200 тысяч долларов США, новый современный коттедж и автомобиль марки Volkswagen;

  • Место в мировой элите: Нодирбек Абдусатторов продолжает укреплять славу нашего национального спорта, прочно занимая самые высокие позиции не только в нашей стране, но и в мировой шахматной элите (в рядах сильнейших гроссмейстеров мира по рейтингу ФИДЭ).

«Н &амп; С»: Пара на пороге счастья

На распространившихся фотографиях запечатлены улыбающиеся от счастья Нодирбек в красивом классическом костюме и его возлюбленная в элегантном наряде, сочетающем национальный и современный стили, стоящие на фоне украшенной цветами арки. Также на церемонии была замечена символическая цветочная композиция в форме сердца с первыми буквами имен пары.

Миллионы поклонников и любителей шахмат желают молодому чемпиону и его будущей спутнице жизни бесконечного семейного счастья, крепкого спокойствия и огромных побед на всех будущих этапах. Пусть молодежь будет счастлива!

Нодирбек АбдусатторовШахматыFIDE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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