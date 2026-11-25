Джавохир Синдаров и Гукеш: во второй партии вновь зафиксирована ничья
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- В второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, прошедшей в городе Колоньи близ Женевы, Джавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу зафиксировали ничью.
- После двух партий общий счет стал 1:1.
- Эта борьба за чемпионский титул с участием самых молодых соперников в истории шахмат состоит из 14 классических партий, при которых для победы необходимо набрать 7,5 очка.
Сегодня, 25 ноября, состоялась вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между узбекским гроссмейстером Джавохиром Синдаровым и представителем Индии, действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Встреча, прошедшая в фонде Мартина Бодмера в городе Колоньи близ Женевы, вновь завершилась вничью.
Партия началась в 19:00 по ташкентскому времени и продлилась до 20:57. По итогам почти двухчасового противостояния Джавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу подписали мирное соглашение. Таким образом, после двух партий общий счет стал 1:1.
Для справки: действующему чемпиону мира и претенденту на титул по 20 лет. Это матч с участием самых молодых соперников в истории борьбы за шахматную корону. Противостояние двух юных талантов приковывает внимание любителей шахмат со всего мира.
Гукеш впервые защищает титул чемпиона мира, завоеванный в декабре 2024 года в Сингапуре. Тогда он победил китайца Дин Лижэня со счетом 7,5:6,5. Одержав победу в решающей 14-й партии, индийский шахматист в возрасте 18 лет стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории, побив рекорд Гарри Каспарова, ставшего чемпионом в 22 года.
Однако в этот раз Гукеша ждет серьезный соперник. В ноябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЭ) индийский гроссмейстер занимает 26-е место с 2710 очками. Джавохир Синдаров же является четвертым номером мирового рейтинга с 2782 очками. Разница в рейтинге составляет 72 очка.
Третья партия состоится 26 ноября. В ней Джавохир Синдаров будет играть белыми фигурами. Матч за чемпионство состоит из 14 партий с классическим контролем времени, и для победы одному из шахматистов необходимо набрать 7,5 очков. Если по итогам основного матча счет будет равным, победитель определится на тай-брейке.
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