Сегодня, 25 ноября, состоялась вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между узбекским гроссмейстером Джавохиром Синдаровым и представителем Индии, действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу. Встреча, прошедшая в фонде Мартина Бодмера в городе Колоньи близ Женевы, вновь завершилась вничью.

Партия началась в 19:00 по ташкентскому времени и продлилась до 20:57. По итогам почти двухчасового противостояния Джавохир Синдаров и Гукеш Доммараджу подписали мирное соглашение. Таким образом, после двух партий общий счет стал 1:1.

Для справки: действующему чемпиону мира и претенденту на титул по 20 лет. Это матч с участием самых молодых соперников в истории борьбы за шахматную корону. Противостояние двух юных талантов приковывает внимание любителей шахмат со всего мира.