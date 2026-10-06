После Самаркандской Олимпиады трое афганских шахматистов задержаны на границе

·72·Мир
После Самаркандской Олимпиады трое афганских шахматистов задержаны на границе

По окончании Всемирной шахматной олимпиады, принятой городом Самарканд, произошло чрезвычайное происшествие, встревожившее международную спортивную общественность. Трое из четырех членов сборной Афганистана, принявших участие в престижном соревновании в Узбекистане и вернувшихся на родину, были задержаны силами безопасности на государственной границе.

Как стало известно, причиной задержания шахматистов стал официальный запрет на данный интеллектуальный вид спорта на территории страны.

«У нас отобрали паспорта и заперли в одиночные комнаты»

Один из спортсменов, успевший связаться с влиятельным испанским изданием ЭЛ ПАÍС, сумел кратко сообщить о ситуации на границе и текущем положении дел:

  • Одиночное заключение: «Они конфисковали наши паспорта и заперли троих из нас по отдельным комнатам», — заявил афганский шахматист;

  • Домашний арест в Кабуле: В настоящее время трое задержанных спортсменов содержатся под домашним арестом в городе Кабул, и их дальнейшая судьба остается неизвестной;

  • Переход одного спортсмена: Четвертый член сборной оказался единственным человеком, который без каких-либо препятствий и проблем пересек пограничный пост.

Запрет на шахматы и вмешательство руководства ФИДЕ

Ситуация с шахматами в Афганистане обострилась в мае 2025 года:

  • Запрет под религиозным предлогом: В мае 2025 года власти страны, ссылаясь на религиозные убеждения и нормы шариата, категорически запретили играть в шахматы. В связи с этим поездка спортсменов на престижную Олимпиаду в Самарканде была расценена как нарушение официального запрета правительства;

  • Реакция Международной шахматной федерации: Новоизбранный президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Тимур Турлов сообщил, что полностью осведомлен о ситуации, и предпринимаются необходимые меры по обеспечению безопасности афганских шахматистов и позитивному разрешению возникшей дипломатической напряженности.

Мировые спортивные организации и правозащитники внимательно следят за судьбой гроссмейстеров, привлекаемых к ответственности за занятие спортом.

Самаркандская шахматная олимпиадаАфганские шахматистыФИДЕТимур Турлов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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