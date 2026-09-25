Стали известны составы матча Узбекистан — США: супербой за золото Олимпиады

На проходящей в Самарканде Всемирной шахматной Олимпиаде были официально объявлены все пары 9-го тура, который решит судьбу золотых медалей. В центральном противостоянии турнира мужская сборная Узбекистана выйдет в своем сильнейшем составе против главного фаворита соревнований — сборной США.

На 1-й доске Нодирбек Абдусатторов (2762) белыми фигурами сразится с ведущим гроссмейстером мира Фабиано Каруаной (2789), а на 2-й доске Жавохир Синдаров (2778) черными проверит на прочность Уэсли Со (2774). На 3-й доске Нодирбек Якуббоев (2685) белыми сыграет против известного Ханса Ниманна (2725), а на 4-й доске Мухиддин Мадаминов (2611) должен будет проявить стойкость черными против такой легенды, как Левон Аронян (2725).

Напряжение достигло пика и в женском турнире: в матче против лидера соревнований — Индии, на 1-й доске Афруза Хамдамова (2443) будет играть черными против опытной Хампи Конеру (2509). Также команда Узбекистан-2 проведет принципиальную встречу против состава во главе со звездой Нидерландов Анишем Гири, а Узбекистан-3 сразится с Кыргызстаном.

«Абдусатторов против Каруаны, дуэль Синдарова с Со и испытание для Хамдамовой»: 5 главных интриг 9-го тура

Самые важные факты по доскам 9-го тура Олимпиады в Самарканде:

Битва титанов на 1-й доске: Нодирбек Абдусатторов (2762) белыми сразится с лидером США Фабиано Каруаной (2789);

Противостояние Синдаров – Со: На 2-й доске Жавохир Синдаров (2778) будет защищаться черными против близкого по рейтингу Уэсли Со (2774);

Битва Якуббоева и Ниманна: На 3-й доске Нодирбек Якуббоев (2685) белыми предпримет атаку на скандального гроссмейстера Ханса Ниманна (2725);

Большой экзамен Мадаминова: На 4-й доске наш молодой талант Мухиддин Мадаминов (2611) сыграет черными против легенды шахмат Левона Ароняна (2725);

Мастерство в женском турнире: Афруза Хамдамова (2443) против шахматистки №1 Индии Хампи Конеру (2509) вступит в бой черными.

Суперматчи по доскам: таблица пар Узбекистан — США/Индия

Сравнение соперников и рейтингов в центральных встречах 9-го тура:

Доска и категория Представитель Узбекистана (Рейтинг) Представитель сборной соперника (Рейтинг) Цвет фигур Мужчины: 1-я доска Нодирбек Абдусатторов (ГМ 2762) Фабиано Каруана (ГМ 2789, США) Белые — Черные Мужчины: 2-я доска Жавохир Синдаров (ГМ 2778) Уэсли Со (ГМ 2774, США) Черные — Белые Мужчины: 3-я доска Нодирбек Якуббоев (ГМ 2685) Ханс Ниманн (ГМ 2725, США) Белые — Черные Мужчины: 4-я доска Мухиддин Мадаминов (ГМ 2611) Левон Аронян (ГМ 2725, США) Черные — Белые Женщины: 1-я доска Афруза Хамдамова (ЖГМ 2443) Хампи Конеру (ГМ 2509, Индия) Черные — Белые Женщины: 2-я доска Гульрухбегим Тохиржонова (ММ 2357) Дивья Дешмукх (ГМ 2490, Индия) Белые — Черные

Шахматная экспертиза и тактический анализ: на какой доске ключ к победе?

Выводы международных гроссмейстеров и аналитиков:

Белые фигуры на 1-й доске и прессинг Абдусатторова: Игра Нодирбека Абдусатторова белыми — большое преимущество для тренерского штаба; создание динамического давления в дебюте против Каруаны может поднять боевой дух всей команды;

Надежная защита Синдарова: Уэсли Со — один из самых хладнокровных и безошибочных гроссмейстеров мира; для Жавохира Синдарова крайне важно закрыть центр черными против него и удержать игру в безопасном равновесии;

Решающие 3-я и 4-я доски: Хотя Ниманн и Аронян в сборной США выглядят опытнее по рейтингу, агрессивный стиль Якуббоева белыми — главный шанс на очки; а ничья Мадаминова против Ароняна может стать ключевым фактором, приносящим победу нашей команде.

Как вы думаете, на какой доске решится исход противостояния Узбекистан — США? Сможет ли Нодирбек Абдусатторов победить Фабиано Каруану белыми? Оставляйте свои мнения и прогнозы в комментариях и делитесь анализом судьбоносного тура Самаркандской Олимпиады со всеми любителями шахмат!