Стало известно, как вел себя Жавохир Синдаров перед матчем за звание чемпиона мира
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- Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров смотрел футбольный матч на телефоне, ожидая начала пресс-конференции перед матчем за звание чемпиона мира по шахматам.
- В видеоролике, опубликованном Международной шахматной федерацией (FIDE), модератор Морис Эшли отметил, что шахматист не волновался перед важным противостоянием.
- Он подчеркнул, что Жавохир Синдаров вел себя крайне спокойно и непринужденно.
Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров в ожидании начала официальной пресс-конференции перед матчем за звание чемпиона мира по шахматам смотрел футбольный матч. Международная шахматная федерация (ФИДЭ) опубликовала видеоролик, в котором американский гроссмейстер и модератор конференции Морис Эшли рассказывает об этом случае.
Телефон под столом и символ спокойствия
По словам Мориса Эшли, вместо того чтобы волноваться перед началом пресс-конференции, Жавохир Синдаров смотрел футбольную игру на телефоне под столом. Специалисты назвали этот эпизод ярким примером того, насколько хладнокровно и непринужденно ведет себя узбекский шахматист перед столь важным противостоянием за мировую шахматную корону.
Пресс-служба ФИДЭ опубликовала этот видеоролик в социальных сетях с заголовком «Жавохир Синдаров: спокоен и... смотрит футбол!».
Страстная любовь Жавохира Синдарова к футболу
Интерес гроссмейстера к футболу хорошо известен многим:
Направление
Подробности
Любимый клуб и игрок
Ранее в интервью британскому изданию Те Гуардиан он признался, что является ярым болельщиком клуба «Барселона» и Лионеля Месси
Впечатления от ЧМ-2026
Узбекский шахматист сообщил, что ездил в Северную Америку, чтобы лично поддержать национальную сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу 2026 года
Текущий матч в Женеве
Жавохир Синдаров с 24 ноября в швейцарской Женеве ведет борьбу за звание чемпиона мира против действующего обладателя титула Доммараджу Гукеша
Как вы считаете, какое преимущество дает Жавохиру Синдарову такое сильное душевное спокойствие и невосприимчивость к давлению в матче против действующего чемпиона мира Гукеша?
Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за звездами узбекского спорта и самыми интересными новостями мировых шахмат!
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