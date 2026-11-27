Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров в ожидании начала официальной пресс-конференции перед матчем за звание чемпиона мира по шахматам смотрел футбольный матч. Международная шахматная федерация (ФИДЭ) опубликовала видеоролик, в котором американский гроссмейстер и модератор конференции Морис Эшли рассказывает об этом случае.

Телефон под столом и символ спокойствия

По словам Мориса Эшли, вместо того чтобы волноваться перед началом пресс-конференции, Жавохир Синдаров смотрел футбольную игру на телефоне под столом. Специалисты назвали этот эпизод ярким примером того, насколько хладнокровно и непринужденно ведет себя узбекский шахматист перед столь важным противостоянием за мировую шахматную корону.

Пресс-служба ФИДЭ опубликовала этот видеоролик в социальных сетях с заголовком «Жавохир Синдаров: спокоен и... смотрит футбол!».