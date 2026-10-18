«Лугано» с Бехрузом Каримовым разгромил «Пули» со счетом 4:0 в Кубке Швейцарии

В рамках 1/16 финала Кубка Швейцарии выступавший на выезде клуб «Лугано» оформил крупную и уверенную победу над представителем низшей лиги — командой «Пули» со счетом 4:0.

Этот матч привлек внимание и узбекистанских любителей футбола — член национальной сборной Узбекистана, молодой защитник Бехруз Каримов вышел на замену во втором тайме встречи и принял участие в закреплении крупной победы своей команды.

Дубль Маркеса и все решилось еще в первом тайме

«Лугано» с первых же минут матча завладел полным преимуществом на поле:

Быстрый гол на 5-й минуте: Уже на 5-й минуте игры нападающий Маркес открыл счет и вывел гостей вперед — 0:1;

Пенальти от Алиоски: На 16-й минуте «Лугано» получил право на 11-метровый штрафной удар, и Элдин Алиоски успешно воспользовался возможностью, сделав счет 0:2;

Точка в первом тайме: На 5-й компенсированной к первому тайму минуте Келвин поразил ворота соперника и увеличил разницу в счете — 0:3;

Дубль на 56-й минуте: В начале второго тайма, на 56-й минуте, Маркес забил свой второй гол в матче, оформив дубль и установив окончательный счет 0:4.

Выход Бехруза Каримова на поле

После того как исход матча был окончательно решен, тренерский штаб дал отдохнуть основным игрокам и предоставил шанс молодежи:

Замена на 80-й минуте: На 80-й минуте встречи вместо героя матча Маркеса на поле вышел узбекистанский защитник Бехруз Каримов;

Уверенные действия: Каримов оставшееся время действовал надежно в лиге обороны, не позволил сопернику забить гол престижа и внес свой вклад в сохранение ворот в неприкосновенности.

Протокол матча

Кубок Швейцарии. 1/16 финала

«Пули» — «Лугано» 0:4

Голы: Маркес (5, 56), Алиоски (16 пен), Келвин (45+5).

«Лугано»: Бальмоос, Келвин, Алиоски, Кендучи, Биксель, Бекхэм Кастро, Пихльстрём (Айдин, 57), Маркес (Каримов, 80), Монкада (Аджети, 72), Занотти (Карбоне, 56), Беренс.

Крупная гостевая победа уверенно вывела «Лугано» в следующий, 1/8 финала турнира.