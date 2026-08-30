«Реал» разгромил «Малагу» и единолично возглавил Ла Лигу!
В рамках 3-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на своем поле «Малагу» и добился уверенной победы с крупным счетом. Прошедший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» матч прошел под полным контролем «Королевского клуба» и завершился со счетом 4:0.
Мадридцы практически решили исход встречи уже в первые 45 минут.
Хроника голов и подробности матча со счетом 4:0
Атакующая линия «Реала» устроила для болельщиков шоу красивых голов:
Быстрый гол Беллингема: На 19-й минуте матча Джуд Беллингем открыл счет и вывел хозяев вперед;
Ошибка вратаря (автогол): На 26-й минуте голкипер «Малаги» Альфонсо Эрреро допустил неожиданную оплошность, отправив мяч в собственные ворота (автогол);
Очередной гол Мбаппе: Спустя 4 минуты, на 30-й минуте, Килиан Мбаппе довел счет до 3:0;
Точка от Гюлера: На 90+1-й минуте добавочного времени вышедший на замену Арда Гюлер поставил точку в матче.
«Реал» с 9 очками — абсолютный лидер
Эта победа отразилась на турнирной таблице следующим образом:
Стопроцентный показатель: Набрав 9 очков после 3 матчей, «Реал Мадрид» продолжает единолично лидировать в чемпионате;
Тяжелое положение «Малаги»: После крупного поражения в последнем матче в активе «Малаги» всего 1 очко, и команда занимает 18-е место.
Протокол матча и составы
Ла Лига. 3-й тур
«Реал» — «Малага» 4:0
Голы: Беллингем (19), Эрреро (26, автогол), Мбаппе (30), Гюлер (90+1).
«Реал»: Куртуа, Трент, Рюдигер, Хейсен, Кукурелья, Камавинга, Вальверде (Бернарду Силва, 77), Беллингем (Гюлер, 87), Диас (Диоманде, 65), Винисиус, Мбаппе.
«Малага»: Эрреро, Пуга (Салинас, 61), Ресио, Галилеа, Рафита, Рафа Родригес (Мартинес, 46), Мерино, Ларрубия, Дотор, Хоакин (Крус, 61), Чупе.
…