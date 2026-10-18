Гол и ассист Эльдора Шомуродова принесли победу «Башакшехиру» (видео)

·63·Спорт
Гол и ассист Эльдора Шомуродова принесли победу «Башакшехиру» (видео)

В рамках 7-го тура турецкой Суперлиги стамбульский «Башакшехир» на своем поле принял «Газиантеп» 18 октября в напряженном противостоянии на великолепном стадионе имени Фатиха Терима хозяева одержали волевую и ценную победу со счетом 2:1.

Настоящим героем и главной фигурой матча стал нападающий национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов Он принял непосредственное участие в обоих голах стамбульцев, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Быстрый гол, ответ Дурсуна и решающий пас Шомуродова

Судьба встречи решилась в матче, полном высокого темпа и драмы:

  • Быстрый гол на 9-й минуте: Уже на 9-й минуте матча Эльдор Шомуродов проявил активность в штрафной площади соперника и точно отправил мяч в сетку, выведя хозяев вперед — 1:0;

  • Равновесие восстановлено на 66-й минуте: Во втором тайме «Газиантеп» попытался перехватить инициативу и на 66-й минуте сравнял счет благодаря точному удару Сердара Дурсуна — 1:1;

  • Победный гол на 81-й минуте: Вскоре «Башакшехир» снова пошел вперед. На 81-й минуте после ювелирной и удобной передачи Шомуродова вышедший на замену Гюнеш забил победный гол — 2:1;

  • Файзуллаев в запасе: Еще один талантливый узбекский полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев по решению тренерского штаба остался в этом матче на скамейке запасных.

Протокол матча

Турецкая Суперлига. 7-й тур

«Башакшехир» — «Газиантеп» 2:1

18 октября, стадион имени Фатиха Терима.

Голы: Шомуродов (9), Гюнеш (81) — Дурсун (66).

  • «Башакшехир»: Шенгезер, Карбовник, Байрам, Ба, Харебашвили (Шахинер, 46), Кемен, Калужински (Гюнеш, 57), Ольсен (Сари, 57), Брнич (Вишча, 72), Шомуродов, Бозок (Йылдырым, 72).

Турнирная таблица: прыжок на 10-е место

Этот важный успех значительно улучшил положение стамбульского клуба в турнирной таблице:

  • «Башакшехир» поднимается: Благодаря набранным 3 очкам, «Башакшехир», доведший количество очков до 11 поднялся на 10-е место в турнирной таблице;

  • «Газиантеп» на 14-й строчке: Соперник, имеющий 8 очков, после поражения остался на 14-м месте.

То, что Эльдор Шомуродов оформил гол и ассист в одном матче, еще раз доказало его отличную спортивную форму в чемпионате Турции и то, что он становится главной ударной силой «Башакшехира».

Эльдор ШомуродовИстанбул БашакшехирГазиантепАббосбек ФайзуллаевФатих Терим
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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