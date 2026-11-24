Три футболиста из Узбекистана поборются за звание лучшего в Азии
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- Абдукодир Хусанов, Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов включены в список претендентов на награду Асиан Голден Плаер, которую вручает издание Титан Спортс.
- Узбекистан с тремя представителями вошел в тройку сильнейших в списке претендентов на этот приз после Японии и Южной Кореи.
- В этот список также включен ираканец Айман Хусейн, выступающий за ташкентский клуб «Пахтакор».
Три футболиста национальной сборной Узбекистана включены в список претендентов на звание лучшего игрока Азии — премию Асиан Голден Плаер. Абдукодир Хусанов, Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов вошли в число 30 самых достойных футболистов континента.
Это одно из важных признаний международного уровня для представителей узбекского футбола. Особенно примечательно, что среди кандидатов есть как футболисты, выступающие за европейские клубы, так и капитан национальной сборной.
Три футболиста из Узбекистана в числе претендентов
Список из 30 кандидатов на премию Асиан Голден Плаер, вручаемую одним из крупнейших спортивных изданий Китая — Титан Спортс, был сформирован недавно.
В него вошли представители национальной сборной Узбекистана:
Абдукодир Хусанов — «Манчестер Сити»;
Аббосбек Файзуллаев — «Башакшехир»;
Эльдор Шомуродов — «Башакшехир».
Включение сразу трех футболистов в список кандидатов свидетельствует о растущем представительстве и авторитете узбекского футбола на азиатском уровне.
Легионер «Пахтакора» также претендует на награду
Среди кандидатов есть и футболист, выступающий в чемпионате Узбекистана. Нападающий ташкентского клуба «Пахтакор», представитель национальной сборной Ирака Айман Хусейн также поборется за премию Асиан Голден Плаер.
Этот факт показывает, что легионеры, выступающие в Суперлиге Узбекистана, также привлекают внимание на международной арене.
Япония лидирует, Узбекистан в тройке сильнейших
В списке претендентов по странам лидируют японские футболисты. От этого государства в число кандидатов включены шесть игроков.
Южная Корея идет следом с четырьмя футболистами. Узбекистан же с тремя представителями вошел в тройку сильнейших.
Этот показатель означает, что представители нашего национального футбола признаются наравне с ведущими футбольными странами континента.
Футболисты Узбекистана еще не выигрывали эту награду
Премия Асиан Голден Плаер вручается с 2013 года. Однако до сих пор никто из представителей Узбекистана не становился обладателем этого приза.
Поэтому нынешняя номинация для наших трех футболистов — это не только личное признание, но и возможность еще больше повысить авторитет узбекского футбола на международной арене.
Следует особо отметить один момент: премия Асиан Голден Плаер — это не то же самое, что награда «Футболист года», вручаемая Азиатской футбольной конфедерацией (АФК). Это отдельная награда, организуемая изданием Титан Спортс.
Теперь главный вопрос, интересующий узбекских футбольных болельщиков, — кто из них: Хусанов, Файзуллаев или Шомуродов — может быть признан лучшим футболистом континента?
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