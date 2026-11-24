Три футболиста национальной сборной Узбекистана включены в список претендентов на звание лучшего игрока Азии — премию Асиан Голден Плаер. Абдукодир Хусанов, Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов вошли в число 30 самых достойных футболистов континента.

Это одно из важных признаний международного уровня для представителей узбекского футбола. Особенно примечательно, что среди кандидатов есть как футболисты, выступающие за европейские клубы, так и капитан национальной сборной.

Три футболиста из Узбекистана в числе претендентов

Список из 30 кандидатов на премию Асиан Голден Плаер, вручаемую одним из крупнейших спортивных изданий Китая — Титан Спортс, был сформирован недавно.

В него вошли представители национальной сборной Узбекистана:

Абдукодир Хусанов — «Манчестер Сити»;

Аббосбек Файзуллаев — «Башакшехир»;

Эльдор Шомуродов — «Башакшехир».

Включение сразу трех футболистов в список кандидатов свидетельствует о растущем представительстве и авторитете узбекского футбола на азиатском уровне.

Легионер «Пахтакора» также претендует на награду

Среди кандидатов есть и футболист, выступающий в чемпионате Узбекистана. Нападающий ташкентского клуба «Пахтакор», представитель национальной сборной Ирака Айман Хусейн также поборется за премию Асиан Голден Плаер.

Этот факт показывает, что легионеры, выступающие в Суперлиге Узбекистана, также привлекают внимание на международной арене.

Япония лидирует, Узбекистан в тройке сильнейших

В списке претендентов по странам лидируют японские футболисты. От этого государства в число кандидатов включены шесть игроков.

Южная Корея идет следом с четырьмя футболистами. Узбекистан же с тремя представителями вошел в тройку сильнейших.

Этот показатель означает, что представители нашего национального футбола признаются наравне с ведущими футбольными странами континента.

Футболисты Узбекистана еще не выигрывали эту награду

Премия Асиан Голден Плаер вручается с 2013 года. Однако до сих пор никто из представителей Узбекистана не становился обладателем этого приза.

Поэтому нынешняя номинация для наших трех футболистов — это не только личное признание, но и возможность еще больше повысить авторитет узбекского футбола на международной арене.

Следует особо отметить один момент: премия Асиан Голден Плаер — это не то же самое, что награда «Футболист года», вручаемая Азиатской футбольной конфедерацией (АФК). Это отдельная награда, организуемая изданием Титан Спортс.

Теперь главный вопрос, интересующий узбекских футбольных болельщиков, — кто из них: Хусанов, Файзуллаев или Шомуродов — может быть признан лучшим футболистом континента?