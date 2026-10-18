Бенефис Шомуродова: Эльдор снова забил в турецкой Суперлиге (видео)
В рамках 8-го тура турецкой Суперлиги стамбульский «Башакшехир» на своем поле принимает «Газиантеп» Матч, начавшийся в 21:00 по ташкентскому времени, принес радостные моменты для узбекских любителей футбола.
Капитан и нападающий сборной Узбекистана, вышедший в стартовом составе «Башакшехира», Эльдор Шомуродов с первых минут встречи поразил ворота соперника, заставив стадион ликовать.
Быстрый гол на 8-й минуте и контроль в первом тайме
Встреча началась с яростных атак хозяев:
Важный гол Шомуродова: Уже на 8-й минуте атака «Башакшехира» принесла результат: Эльдор Шомуродов переиграл голкипера соперника и открыл счет — 1:0;
Результат первого тайма: Первые 45 минут прошли под полным контролем и преимуществом хозяев. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе стамбульцев (1:0);
Файзуллаев в запасе: Еще один талантливый узбекский полузащитник команды, Аббосбек Файзуллаев, по решению тренерского штаба начал матч на скамейке запасных, его выход на поле ожидается во втором тайме.
Протокол матча
Турецкая Суперлига. 8-й тур
«Башакшехир» — «Газиантеп» 1:0 (после первого тайма)
18 октября, стадион «Башакшехир Фатих Терим».
Гол: Шомуродов (8).
«Башакшехир»: Мухаммед, Карбовник, Эмин, Ба, Харебашвили, Кемен, Калузински, Ольсен, Шомуродов, Брнич, Омут.
Болельщики с большим интересом ожидают еще более результативной и яркой игры от наших соотечественников во втором тайме.
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