Какие оценки получили Шомуродов и Файзуллаев? Статистика матча Узбекистан — Россия

Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России, прошедший на великолепном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершился невероятной драмой и волевой победой гостей со счетом 3:2. Игра наших представителей, которые вели в счете 2:0, но упустили преимущество, вызвала множество обсуждений.

Известный статистический портал Флашскоре после этого напряженного противостояния оценил действия каждого футболиста, вышедшего на поле.

Показатели игроков сборной Узбекистана

Капитан нашей национальной сборной, нападающий Эльдор Шомуродов, вышедший в стартовом составе, отыграл до 80-й минуты, после чего уступил место Хусайну Норчаеву. Портал оценил его действия на поле в 6,1 балла.

Также наш атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев активно играл в течение 80 минут, затем был заменен на Азизбека Амонова, получив оценку 5,8 балла.

Футболисты Узбекистана Время на поле / Замена Оценка Флашскоре Достонбек Хамдамов Отыграл 62 минуты (заменен на Диёра Холматова) 6,5 балла (лучший в сборной) Акмаль Мозговой Отыграл весь матч в стартовом составе 6,5 балла (лучший показатель) Эльдор Шомуродов (Капитан) Отыграл 80 минут (заменен на Хусайна Норчаева) 6,1 балла Аббосбек Файзуллаев Отыграл 80 минут (заменен на Азизбека Амонова) 5,8 балла

Лучший игрок матча — Николай Комличенко

Нападающий Николай Комличенко, полностью изменивший ход игры в составе гостей, был признан лучшим футболистом матча. Выйдя на замену во втором тайме на 66-й минуте, нападающий всего за несколько минут оформил дубль и принес победу своей команде. За столь эффективную игру портал поставил ему самую высокую оценку в матче — 8,9 балла.

Перед новыми испытаниями

Обе команды приступили к следующему этапу подготовки для выполнения поставленных задач. Сборная Узбекистана проведет следующий товарищеский матч 17 ноября против Саудовской Аравии на стадионе «Джассим бин Хамад» в Дохе, столице Катара. Сборная России в этот же день в Краснодаре померится силами с Венесуэлой.

Как вы считаете, насколько полно эти оценки от Флашскоре отражают действия футболистов на поле? Оставляйте свое мнение в комментариях!