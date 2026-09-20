«Проблема была не в Салахе!»: Тьерри Анри жестко раскритиковал руководство «Ливерпуля»

·44·Спорт
«Проблема была не в Салахе!»: Тьерри Анри жестко раскритиковал руководство «Ливерпуля»

Легендарная звезда мирового футбола, бывший французский бомбардир Тьерри Анри резко и откровенно высказался по поводу нашумевшего бенефиса Мохамеда Салаха в чемпионате Турции. «Египетский король», удививший болельщиков уходом из «Ливерпуля» на правах свободного агента по окончании прошлого сезона, в субботу вечером в составе «Трабзонспора» оформил хет-трик в матче против действующего чемпиона турецкой Суперлиги «Галатасарая», став автором исторического разгрома со счетом 4:0.

В интервью изданию Топскиллс Спортс УК Тьерри Анри коснулся темы несправедливого отношения к бывшему лидеру мерсисайдского клуба и заявил: «Теперь все видят, что Салах никогда не был проблемой для „Ливерпуля“. Возможно, проблема была в руководстве клуба, но точно не в „Египетском короле“. Он сделал хет-трик в матче против сильнейшей команды Турции, такого футболиста необходимо уважать».

Итак, совершил ли «Ливерпуль» историческую ошибку, упустив свою легенду, каким уроком станет это фееричное возвращение Мохамеда Салаха для грандов европейского футбола и сможет ли египетский нападающий привести «Трабзонспор» к чемпионству?

Разгром «Галатасарая» и защита Анри: хронология важных событий

Хроника нашумевшего дерби в турецкой Суперлиге и последующих реакций:

  • Победа над «Галатасараем» со счетом 4:0: В принципиальном противостоянии с действующими чемпионами «Трабзонспор» продемонстрировал абсолютное превосходство на своем поле;

  • Первый хет-трик Салаха в Турции: Египетская звезда забил в матче три гола, принес своей команде важнейшие три очка и привел в восторг турецких болельщиков;

  • Уход в статусе свободного агента: В конце прошлого сезона футболист не стал продлевать контракт с «Ливерпулем» и ушел бесплатно в статусе свободного агента;

  • Открытая критика Тьерри Анри: Французская легенда обвинил функционеров «Ливерпуля» в непрофессионализме и в том, что они не оценили по достоинству свою звезду;

  • Удар по адресу руководства клуба: Анри открыто заявил, что истинной причиной кризисов в команде был не футболист, а чиновники, управляющие клубом.

Феномен Мохамеда Салаха: сравнение показателей в «Ливерпуле» и «Трабзонспоре»

Поворотные моменты в карьере египетского бомбардира:

Параметры и направления

Последний период в «Ливерпуле»

Новый этап в «Трабзонспоре»

Форма ухода из клуба

Истечение контракта (в качестве свободного агента)

Главный лидер и звездный трансфер

Последний резонансный результат

Спорные отношения с руководством клуба

Хет-трик в матче против «Галатасарая»

Игровой контекст

Игровая практика и состояние под прессингом

Победа «Трабзонспора» со счетом 4:0

Отношение экспертов

Попытки представить игрока как проблему

Анри: «Такого игрока нужно уважать»

Текущий уровень

Высокий класс сохранялся

Стал главной звездой чемпионата Турции

Анализ футбольных экспертов: что означает заявление Тьерри Анри?

Основные выводы ведущих обозревателей и спортивных аналитиков европейского футбола:

  • Стратегическая ошибка «Ливерпуля»: Бесплатно упустить звезду мирового уровня и наблюдать за тем, как он снова набирает потрясающую форму после ухода — это крупная неудача менеджмента мерсисайдского клуба;

  • Несокрушимый характер Салаха: Несмотря на то, что ему за 30, египетский нападающий на деле доказал, что все еще способен быть решающей фигурой в любой точке Европы;

  • Успех «Трабзонспора»: Привлекая Салаха, турецкий клуб не только превратился в главного претендента на чемпионство, но и приковал внимание мирового футбола к своему чемпионату;

  • Фактор уважения и признания: Подобное признание со стороны столь авторитетной личности, как Тьерри Анри, играет огромную роль в защите наследия Салаха в истории футбола.

Три мяча, отправленные Мохамедом Салахом в ворота «Галатасарая», стали самым мощным ответом чиновникам «Ливерпуля» и началом новой истории.

А как считаете вы, руководство «Ливерпуля» совершило крупную ошибку, не удержав Салаха, или их решение было верным? Сможет ли Мохамед Салах стать чемпионом Турции с «Трабзонспор»? Оставляйте свои мысли и аналитику в комментариях и делитесь этим интересным футбольным разбором со всеми друзьями-болельщиками и любителями спорта!

Мохамед СалахТрабзонспорТурецкая СуперлигаТьерри Анри
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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